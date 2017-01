La novena victoria ya es un hecho

No hizo un partido brillante, pero sí lo suficientemente bueno como para que el Star Center Uni Ferrol superase a un adversario empeñado en amargarle la tarde desde el pitido inicial y ante el que tuvo muchos problemas para imponer su juego. Y, gracias a ello, el Star Center acabó engordando su cuenta con una victoria que eleva a nueve ya el número de triunfos de las ferrolanas, una cifra que empieza a estar muy cerca de la necesaria para alcanzar la permanencia. De hecho, las de Lino López tienen en este momento un cómodo colchón de cinco triunfos sobre los puestos de peligro cuando restan solo nueve jornadas de liga.

Aunque el partido comenzó bien para el Star Center, con un parcial de 6-0, pronto se vio que las ferrolanas estaban ante uno de esos partidos engorrosos y poco lucido. La presión que ejercía su rival sobre la subida de balón creó muchos problemas a las locales, más cuando, en algunas fases, el Cadì la Seu logró su objetivo de sacarle a Ana Suárez la batuta del juego. Con todo, no impidió que la base, antes de su lesión, sumase 17 puntos y cobrase 23 créditos de valoración. Entre ella y María Pérez Araújo, intermitente al principio y más lúcida con el paso de los minutos, mantuvieron a flote a un Star Center que solo anotó con comodidad a rachas.

Rachas que coincidieron con periodos de acierto exterior –sobre todo en la primera parte–, que hicieron que el partido llegase muy equilibrado al descanso (30-28). La defensa ilerdense obligaba a las ferrolanas a apurar prácticamente todas sus posesiones, coronadas con tiros en su mayoría precipitados.

Un panorama que hizo que, si bien ofensivamente el Cadì la Seu tampoco estaba especialmente acertado, se mantuviese en la brecha hasta prácticamente los cinco últimos minutos.

El Star Center Uni Ferrol fue incrementando más por constancia que por una superioridad rotunda su renta hasta llegar a una máxima ventaja de diez a falta de 2:45 para el final. El Cadì La Seu albergó, con la lesión de Ana Suárez, una ligera esperanza que, sin embargo, no se llegó a concretar.

La lesión de Ana Suárez, que se tuvo que retirar a falta de poco más de minuto y medio, fue lo peor del encuentro. Tras un resbalón, la base sintió un intenso dolor en la parte posterior de su muslo izquierdo, en la zona de los isquiotibiales. Todavía es pronto para conocer el alcance de la dolencia, pero podría tratarse de una microrrotura fibrilar. Para confirmarlo, mañana se someterá a una ecografía.