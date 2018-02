El Náutico Narón reedita su título en la cita de Vedra

La formación femenina del Náutico de Narón demostró el pasado fin de semana en Vedra que el título logrado el pasado año no fue fruto de la casualidad. Así, la escuadra naronesa reeditó el pasado sábado su condición de campeona en el Autonómico de duatlón contrarreloj por equipos, aventajando en casi seis minutos a las segundas clasificadas, las integrantes del Triatlón Arcade Inforhouse.

Ana Santiso, Laura Cabarcos y Noelia Serantes se volvieron a subir al primer escalón del podio tras el título de 2017, en esta ocasión con Belén Nieto, Marga Villaverde y Paula Herrero, que cuajaron un primer segmento en la que ya aventajaban a su inmediato perseguidor en 30 segundos, una renta que creció hasta los citados cinco minutos. En este mismo pelotón, el joven grupo del Natación Cedeira Muebles García finalizó en la octava plaza, tras una dura pugna con el Artrogal Tri498 por el séptimo lugar. Este triunfo da asimismo a las naronesas el liderato en la SuperLiga Be One, cuya próxima jornada tendrá lugar el día 3 de marzo en el Duatlón Cidade de Santiago.



Masculino

En la competición masculina, el Triatlón Ferrol, que llegaba a Vedra como vigente subcampeón, tuvo que conformarse con la undécima posición tras la baja de su principal baza, el junior Iván Puentes. Una ausencia que cubrió Carlos Cándamo.

Sin embargo, los problemas para la escuadra departamental no terminaron ahí, ya que una caída de Juanchi González hizo que los cuatro deportistas que marcaron el tiempo del equipo fuesen los canteranos Juan Rejas y Miguel Benavent y los veteranos David García y David Arias. Mejor les fue a los naroneses José Fernández, Carlos Bouza, Álvaro Costa, Eloy Villanueva, Daniel Martínez y Brais Cupeiro, ya que en su debut en la competición lograban terminar su concurso en la novena posición en una cita dominada por los anfitrines del Vedra, los únicos en bajar de la hora. El Natación Muebles García terminó vigésimo cuarto.

En la prueba Open, el Triatlón Ferrol B fue el que consiguió finalizar en el “top 10” al ser séptimo, mientras que el Náutico de Narón B acabó la competición en la decimoséptima posición.