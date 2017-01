Naroneses y aresanas debutan con triunfo y liderato en la máxima categoría

Los más de 30 equipos locales militantes en la octava edición de la Liga Zona Norte –antes Rías Altas– iniciaron el pasado fin de semana su concurso en las siete divisiones en liza –tres femeninas y cuatro masculinas–.

En la máxima categoría, la competición arrancó con el derbi entre los tenistas del Narón A y del Casino, un duelo que se resolvió a favor de los de San Mateo por un marcador de 4-1. Un triunfo que, además, los coloca como primeros líderes de la prueba. En la cita femenina la liga norte comienza también con dominio local, ya que el Redes se aúpa a este lugar tras doblegar al Diamante D3 por 0-5. Las naronesas siguen a las aresanas, después de imponerse al Coruña A en un choque más ajustado (3-2).



segunda

También en Segunda, las deportistas ferrolanas del Club de Campo disfrutan de una semana de liderato, después de anotarse su primer triunfo del grupo 2 ante el ADC Nito (1-4). En el cuadro 1, el Byfit doblegó por este mismo marcador al Coruña B, si bien figura tercero. Las que a punto estuvieron de puntuar fueron las integrantes del Casino, que perdieron 2-3 contra el RQR Estrellitas. En masculino, Narón C y Narón Bitácora dirimieron un igualadísimo derbi que se decantó por 3-2 para el primero, mientras que el Redes A perdió por este mismo tanteador ante el Coruña A.



tercera

En las competiciones de Tercera, el Tienda Punto G Picariños Smash Pádel 4 y el P6 Estrela do Ponto lideran los grupos femeninos 4 y 2, respectivamente, al ganar en sus primeros duelos al Zona Indoor y al Redes B, en ambos casos por 0-5. Padelmar Otero, Ortigueira y El Montón fueron las otras formaciones que comenzaron su andadura con triunfo. En chicos, el Padelmar C y el Byfit Predator dominan los grupos de Ferrol y el mixto con Santiago, respectivamente, tras ganar en su debut a P6 Cachorros y P6 Ferrolterra por 1-4. Ortigueira, Padelmar A y Club de Campo AM también cerraron esta jornada con victoria.

En Cuarta masculina, el Club de Campo BM venció a sus compañeros del CM por 0-5, aupándose al liderato de un grupo íntegramente compuesto por formaciones locales.