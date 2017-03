El Narón conserva su plaza en División de Honor femenina

El Cidade de Narón permanecerá una campaña más en la categoría de plata nacional, División de Honor femenina. Las tenistas naronesas, que no disputaron jornada el pasado fin de semana –afrontarán sus dos últimos compromisos en este–, no tendrán que esperar a estos choques, ya que los resultados cosechados por su rivales directos en la penúltima jornada hacen que Claudia Canay, Diandra Cobelo, ­Belén Sañudo y Ekaterina Kuchenkova tengan asegurada ya la continuidad en la categoría.



Sí que tendrá que esperar el San Xoán Galicia Saudable masculino de esta misma categoría. Y es que los ferrolanos afrontaron el importante duelo con el Oroso –su inmediato perseguidor– con la significativa baja de Javier Benito, cayendo por 5-1 –venció Rubén García y a punto estuvo de hacerlo Olugbenga–. Un resultado que hace que ambas escuadras empaten a dieciséis puntos en la novena y décima posición –esta última ya en descenso–. Eso sí, con el San Xoán con dos duelos más, lo que hace que no dependa de si mismo para mantenerse en la categoría de plata.



En Primera Nacional masculina, el Panadería Santy Narón superó el traspié de la pasada jornada para sumar su undécimo triunfo, doblegando al Luarca (5-1) para pasar de la quinta a la cuarta posición, cuando le restan dos duelos por dirimir. En Segunda Nacional masculina, el duelo entre el Naronense y el Ferrol finalizó con triunfo de los ferrolanos por 1-5, con puntos de Leal, Bellas y Nodar y de Borja Canay para los de Narón. Tras este resultado las formaciones locales empatan a 18 puntos en la séptima y octava posición, respectivamente, a falta de tres jornadas para su conclusión.