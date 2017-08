Mugardos rubrica con una nueva victoria su ascenso

El Club do Mar de Mugardos no tuvo que echar mano de la ventaja que había cobrado el sábado para confirmar su ascenso a la máxima categoría de la liga gallega de traineras. La “Bestarruza”, que en la primera regata disputada en la ensenada del Orzán había sacado más de 50 segundos a la embarcación de Perillo –última en el nivel principal del torneo–, volvió a superarla ayer. A partir de ahora estará pendiente de las eliminatorias de ascenso a la Eusko Label Liga, y del número de participantes en la próxima edición del torneo autonómico, para saber si tiene plaza en la Liga A.

La regata del play-off de ascenso se celebró justo antes de la Bandeira Teresa Herrera femenina. En ella, la tripulación de A Cabana –que el sábado había conquistado el segundo puesto en la general liguera gracias a su tercer puesto en esa regata– redondeó su fin de semana al finalizar ayer de segunda, solo por detrás del inabordable Mecos. Por detrás, las tripulaciones de Cabo da Cruz, Perillo y Chapela ocuparon los siguientes puestos en la clasificación general.



Masculina

Ya no hubo más representantes de Ferrolterra en las competiciones celebradas ayer en A Coruña, porque el sábado la trainera de Cedeira no se había colado entre las diez primeras de la prueba masculina de la Bandeira Teresa Herrera –acabó en la decimoquinta plaza de los 16 participantes–, que fueron las que ayer se jugaron el título. Este fue a parar a manos de Samertolameu –campeón liguero–, seguido por las tripulaciones de Mecos y Puebla. Fue el colofón a una temporada a la que ahora solamente le queda su traca final. l