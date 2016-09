Mouriz lucha con España por el oro

La selección española, de la que forma parte el naronés David Mouriz, ha logrado un hito histórico al clasificarse para la final del torneo paralímpico. España luchará esta noche, a las diez y media, por el oro ante la potente selección de Estados Unidos, un equipo que partía como gran favorito para el triunfo y que en las últimas jornadas no ha hecho más que reafirmar su condición ganando todos sus partidos.

España no renuncia a dar la sorpresa amparada por el excelente juego que le ha permitido, cuando menos, asegurarse una medalla de plata que supondrá el mejor registro de su historia en una competición internacional. Un logro al que accedió tras superar en la noche del jueves a Gran Bretaña, actual campeona de Europa y cuarta en los últimos Juegos Paralímpicos de Londres, en la semifinal.

El combinado español hizo un derroche de actitudes y, sobre todo, aptitudes para lidiar con uno de los adversarios más complicados de los que se había encontrado en su momento en el camino hacia la final. Su excelente balance defensivo resultó de nuevo determinante en un éxito que comenzó a fraguarse a partir del segundo cuarto.



Igualdad

Con anterioridad, el partido había transcurrido parejo. Gran Bretaña no pudo imponer su ritmo en el arranque y España tampoco desplegó la fluidez ofensiva que acostumbra. Fue “atrás” donde los pupilos de Artacho construyeron su triunfo en un segundo cuarto en el que dejaron cinco minutos sin anotar a su oponente. Ello les permitió abrir una brecha de casi diez puntos (35-28) con la que se llegó al descanso.

En la reanudación, España insistió en su planteamiento hasta ampliar su renta y lograr una máxima ventaja de doce puntos (47-35). Sin embargo, unos malos minutos y algunas decisiones precipitadas impidieron su despegue definitivo y dieron vida a la campeona de Europa.

Un tiempo muerto de Artacho evitó que Gran Bretaña se creciese y, con seis puntos de ventaja, España supo lidiar con la presión en el último cuarto. Defensa y rebote fueron sus armas para consolidar un triunfo que su oponente intentó arrebatarle hasta el último momento.

Ahora llegó el momento de disfrutar de la final.