¡Misión cumplida!

No fue la mejor manera de conseguirlo, pero el Star Center-Uni Ferrol selló su pase a los play-off por el título pese a perder ayer ante el CREF ¡Hola! Sin embargo, las derrotas de Cadì La Seu y Araski lo mantienen en el cuarto puesto de la tabla clasificatoria –lo máximo a lo que puede aspirar–, pero con la renta suficiente como para no caer más allá de la quinta posición. Ahora, el partido de la próxima semana determinará en qué posición accede a las eliminatorias por el título de la máxima categoría nacional y el rival al que se enfrentará.



Que el CREF ¡Hola! sea el penúltimo clasificado de la competición no implicaba que fuese un rival fácil para el Star Center-Uni Ferrol. Todo lo contrario, porque la escuadra madrileña, en plena lucha por la permanencia, aprovechó la calidad de sus jugadoras –la ferrolana de nacimiento Tamara Abalde, por ejemplo, fue una de las destacadas de la escuadra local durante los minutos iniciales– para mantener el partido igualado, incluso con pequeñas ventajas para el cuadro local durante el primer parcial.



Las cosas se le empezaron a complicar al equipo ferrolano en un segundo cuarto en el que no atacó con tanta claridad, a pesar de que en el tiempo que estuvo sobre la cancha Ana Suárez trató de darle más sentido al juego de la escuadra de la ciudad naval. El CREF se aprovechó de ello y, apoyado en el potencial interior de Imovbioh, fue aumentando distancias hasta un 32-19 (min. 17) preocupante para los intereses de la formación local, que apenas fue capaz de reducir esta desventaja antes del intermedio, al que el Uni Ferrol se presentó doce puntos detrás.



COMPLICACIONES

Tras el paso por los vestuarios, la reanudación no le trajo mejores noticias al equipo ferrolano, que vio cómo la desventaja se iba por encima incluso de los veinte puntos. Para colmo de males, su técnico, Lino López, recibió de manera consecutiva dos técnicas y se tuvo que ir del partido. Pero el Star Center-Uni Ferrol no tenía ayer capacidad de reacción y por eso el enfrentamiento llegó al último cuarto con una desventaja que era prácticamente inasumible para el cuadro visitante.



Sin nada que perder para el Uni Ferrol, una cierta relajación de su oponente ante la renta de la que disponía y el ímpetu ferrolano a la hora de atacar hizo que la distancia en el marcador empezase a disminuir. Esta renta, sin embargo, solo bajó de los diez puntos de desventaja a falta de menos de dos minutos para el final del partido. Fue la manera de sembrar la incertidumbre en un equipo que ya no estaba demasiado feliz debido a la victoria de su principal rival por la permanencia. Sin embargo, el cuadro madrileñó mantuvo su ventaja y se jugará en la última jornada su permanencia entre la elite nacional. El Uni Ferrol, mientras, no tendrá que esperar, porque ya selló su pase a las eliminatorias.