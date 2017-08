Mikel Fernández llega para completar la plantilla

La incorporación de Mikel Fernández completa la plantilla con la que el Racing hará frente a esta temporada salvo que hoy, último día de plazo, se fiche a algún sub 23 –algo poco probable–. Para esta campaña su objetivo, como recordó el técnico Miguel Ángel Tena en la presentación del jugador, “es estar en la parte alta de la clasificación, jugar el play-off e intentar ascender”. Es la meta que también asume el defensa bilbaíno, de 24 años, y formado en la cantera de Lezama, con vistas a una etapa que encara con buenas referencias, tanto de los futbolistas con los que va a compartir vestuario como del entrenador e incluso de la ciudad en la que va a vivir.

La capacidad de Mikel Fernández para jugar el balón desde la defensa ha sido la principal razón de un fichaje que se ha prolongado algo más de lo esperado. “Ha sido un mercado un poco complicado, porque esta opción se me presentó hace tiempo, se me comentó que tenía que esperar, lo he hecho... y tengo la suerte de estar donde quería”, explicó el jugador racinguista, con experiencia en otros clubes como Toledo, Lorca o Lleida, así como el filial del Athletic.

Así lo dijo un Miguel Ángel Tena que siguió lo hecho por Mikel Fernández, sobre todo, en la segunda parte de la temporada pasada, en la que jugó en el Lleida cedido por el Lorca. “Fue un jugador importante para un equipo que estaba en una situación muy delicada. Su fichaje, igual que otros, le aportaron al grupo experiencia y solvencia y por eso hicieron una segunda vuelta con números de play-off”, comentó. De sus actuaciones pudo comprobar que “la salida de balón que tiene es de lo que más me gustó de él. Buscábamos un perfil de jugador que se adaptase a nuestro modelo de juego, que busca sacar el balón desde atrás de manera combinativa”.



Vasco

Mientras, el jugador se mostró de acuerdo con las características que de él dijo el entrenador racinguista, aunque apuntó que “cuando hay que ser contundente también lo soy. Pero sobre todo soy un jugador de equipo, que lo va a dejar todo”. Es un perfil por el que el presidente del Racing, José María Criado, dijo tener predilección –“son entregados, sufridos y dan todo lo que tienen”, enumeró– y que el jugador espera seguir durante la temporada.

De ahí que el preparador racinguista esté convencido de que esta incorporación “nos va a ayudar mucho, porque ahí necesitábamos competencia al tener solo a Víctor Vázquez y Nano. Ahora, con la llegada de Mikel, cerramos una defensa buena, que era deseada”.

Tena evaluará ahora el nivel de Mikel Fernández en las dos sesiones de entrenamiento para ver si entra en la convocatoria racinguista para el partido ante el Deportivo Fabril. “Está en forma”, dijo el preparador acerca de un jugador que estuvo realizando la pretemporada hasta hace una semanas. “Así que valorará si forma parte de la convocatoria”, añadió. l