Melina Alonso fue segunda y Camila tercera en el Gallego

No pudo llevarse el Triatlón Ferrol el título gallego femenino de la especialidad, ya que Melina y Camila Alonso acabaron en el segundo y tercer puesto al ser superadas en la línea de meta por la venezolana Joselyn Brea. La competición se celebró en Pontevedra, coincidiendo con el Triatlón Cidade de Pontevedra que, sobre todo en chicos, presentó un gran elenco de participantes.

La mayor de las Alonso, Melina. lideró la competición gran parte de la prueba, ya que realizó un muy buen segmento de natación, lo que le valió para salir del agua en los primeros puestos y marcharse en solitario en el tramo de bicicleta. Por detrás, tanto Camila como Brea trabajaban para recortar la desventaja, pero fue Melina la primera en bajarse a correr para encarar los últimos cinco kilómetros de la competición.

Sus dos perseguidoras querían recortar la desventaja y, poco a poco, Joselyn lo iba a consiguiendo, mientras que Camila, en contra de lo que suele ser habitual, no se encontró cómoda en ningún momento corriendo, lo que llevó a que la venezolana se fuera hacia adelante, mientras que ella veía muy lejos a su hermana.

En la recta final de la competición Melina vio cómo su rival le daba alcance y terminó mejor la prueba para llegar en solitario a la meta, mientras que la ferrolana se tuvo que conformar con el segundo puesto, después de dominar la prueba durante la mayor parte del recorrido. Mientras Camila, una vez que vio que sus sensaciones no eran buenas y que no veía opciones de alcanzar a sus dos predecesoras, se dejó ir en la parte final de la carrera, porque tampoco peligraba su tercera posición en la clasificación.

Por parte del Náutico de Narón, la mejor situada fue Ana Santiso, que entró en el noveno puesto, aunque bastante retrasada de las tres primeras clasificadas, que fueron las que se subieron al podio del certamen gallego.

Hombres

Luego fueron los hombres los que cerraron la jornada de triatlón en Pontevedra, con un elenco importante de participantes y con el triunfo del vigués Antonio Serrat, que llegó por delante de Uxío Abuín y de Luismi Velasquez.

Marcos Ruiz, del Triatlón Ferrol, acabó en una meritoria octava plaza a algo menos de tres minutos del campeón.

Además, Marcos se proclamó campeón autonómico junior, mientras que su compañero de equipo Iván Puentes llegó en la tercera posición.

Por lo que se refiere a la categoría cadete, Jorge Morado, del conjunto departamental, llegó a la meta en el tercer lugar. l