Mejorar más allá de los resultados

En categorías de base en ocasiones, más que los resultados importa la evolución de los equipos, su crecimiento. El conjunto infantil del BBCA, el Praia do Porto, sufrió un estreno convulso en la Primera División infantil femenina. Las ferrolanas solo ganaron un encuentro en esa etapa inicial del campeonato y parecían claras candidatas al descenso. Pero la formación ferrolana se ha rehecho lo suficiente como para acumular cuatro victorias seguidas en la segunda etapa de la liga hasta hacer de la posibilidad de salvar la categoría una opción palpable. Son la cara amable en una jornada en la que dos escuadras del Basket School Ferrol, el Gabadi y el Vista Óptica Narón, siguen siendo las bazas más firmes para Ferrolterra.



junior

Las cosas se le vuelven a complicar al Narón

La continuidad del Baloncesto Narón en la máxima categoría se complica, después de la derrota que encajó ante el Cidade de Lugo (67-58). Los de Ferrolterra cayeron a domicilio ante un rival directo en la lucha por la salvación, que ahora mismo se sitúa a dos victorias cuando restan solo cinco jornadas.

Un descenso de la competición femenina que se confirmó definitivamente para el Star Center Galicia después de su traspié ante el Seis do Nadal (74-48), justo el equipo que lo antecedía en la clasificación. Traspié también del Pontumio Panadería Puente, en este caso ante el segundo clasificado, el Ensino (74-28). Un resultado que deja a las eumesas contra las cuerdas, pero todavía con opciones de salvar la categoría.



cadete

El Gabadi retoma la senda del triunfo y sigue tercero

El Gabadi Basket Ferrol mantiene la tercera plaza de la competición masculina de Primera después de vencer (76-80) al Tui en un partido muy igualado. Los anfitriones, con gran acierto en el tiro, tomaron una renta de doce puntos en el primer cuarto que el cuadro ferrolano fue capaz de enjugar. Tras un duelo parejo, los del Basket Ferrol se distanciaron en el último parcial.

Las chicas del BBCA Praia do Vilar acusaron la ausencia de Paloma, una de sus referencias ofensivas, y tuvieron muchos problemas para anotar, lo que derivó en su derrota ante el Compañía de María (48-29).



infantil

El Praia do Porto sumó su cuarta victoria consecutiva

El BBCA Praia do Porto se aferra a la Primera División. Las ferrolanas sumaron su cuarta victoria seguida en la liguilla por la permanencia al derrotar al La Junquera (63-60) e igualar con este equipo y el Carmelitas en la cabeza –se salvan dos–. Tras dominar el duelo, la lesión de Noa mermó su potencial y provocó que su adversario se acercase en el marcador.

Más dura está siendo para el Academia Cops Basket School la segunda fase. Los departamentales perdieron ante el Sigaltec (42-45) en un duelo con muchas alternativas en el marcador, en el que los ferrolanos contaron con una última posesión para lograr el empate.



Preinfantil

El Vista Óptica mantiene su persecución de la zona alta

Cuatro victorias seguidas acumula el Vista Óptica Narón Basket School Ferrol tras la que logró ante el Bosco Salesianos (52-62). Los ferrolanos arrancaron con gran intensidad y ello les permitió salir con rapidez al contraataque y dejar el duelo casi sentenciado en la primera mitad. El equipo local es tercero en el grupo masculino por el título.

En el femenino, el Ermida de Chamorro perdió ante el Culleredo (41-57) acusando demasiado la falta de rotaciones.



minibasket

Demasiadas derrotas para los méritos de los locales

Doblete para el Sologas Basket Ferrol en los dos partidos que afrontó el pasado fin de semana. El primero, el aplazado que tenía ante el Narón (68-34) y el segundo, frente al Peleteiro (93-78). Los naroneses, por su parte, sucumbieron también frente al líder, el Estudiantes (54-82), al igual que el Praia de Ponzos.

En la cita femenina, derrotas del Praia de Doniños ante el Rosalía (62-32) y del Star Center frente al Sigaltec (33-69).