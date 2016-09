“Lo que más me gusta es estar con mis amigos y ganar”

Un esperado regalo en enero de 2013 supuso el inicio de la, hasta la fecha, exitosa carrera en el mundo del karting del joven piloto local Álex Cagiao Teijeiro. “Un amigo que llevaba dos temporadas me dijo que fuese a probar”, comenta el integrante del Siroco Narón sobre sus inicios. Y le gustó.

Como no iba hacerlo si este recién proclamado campeón autonómico alevín lleva el motor en la sangre. Padre piloto y madre copiloto, además de otros miembros de su familia como Santi y Jorge Cagiao, con siete años y medio recibió su primer kart de manos de sus progenitores. “Pero el segundo me lo regaló Papa Noel”, apunta. “Y a mi también”, añade su joven hermana Sara, que se autoproclama como “animadora” de su hermano, del que comenta que “le gusta ganar, demasiado”. Una competitividad, e inteligencia al volante, de la que él es consciente y que en buena parte le ha permitido alcanzar el entorchado gallego hace pocos días en el circuito de A Pastoriza. “No todo el mundo puede ir en una recta a 120 y frenar para dar una curva y conseguir el mejor tiempo”, comenta un tranquilo Cagiao sobre las que parecen unas condiciones innatas en él para la práctica de esta disciplina.

“Lo que más me gusta de este deporte es poder estar con mis amigos”, comenta Cagiao, “y también ganar”, apostilla. Tres años en los que, con trabajo y tiempo –“entreno los fines de semana cuando mi padre no trabaja, o los festivos, en Pastoriza, A Madalena o Valga”–, se ha hecho un gran hueco en el automovilismo gallego. Tras un primer ejercicio de aprendizaje –temporada en la que fue cuarto–, llegó la campaña pasada en la que Cagiao fijó sus cimientos con el título en la Mas Karting Cup, un trofeo “telonero” del que logró el domingo en Lugo, un oro alevín que le da la bienvenida a su nueva categoría, la cadete.



Además

Todo ello en poco más de 1.000 días, en los que con furgoneta y caravana en un principio –ahora autocaravana– y remolque a ­cuestas, recorre Galicia –y Asturias– con su familia, con su padre Iván como entrenador, mecánico y todo lo necesario para que Álex pueda continuar su carrera en este deporte. Disciplina que además compagina con la práctica del ciclismo en el club de BTT Valle de Esmelle y el judo en Narón –“ya soy cinturón verde”, apunta–, siendo además “un excelente estudiante”, señala su madre, en el CPI O Feal.

Una carrera en el automovilismo que no “aparca” en este periodo a pesar de haber finalizado la competición autonómica. Cagiao iniciará ahora lo que denominan “campeonato de invierno”, en el que continuará pisando el acelerador hacia nuevas metas en este deporte.