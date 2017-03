Mas difícil todavía para el Somozas

Una nueva derrota ante un rival directo hace que para el Somozas la salvación queda un poco más lejos. Y, a pesar de que el cuadro verdiblanco tuvo sus ocasiones, no supo aprovecharlas y acabó siendo derrotado por un Guijuelo que fue más eficaz.



Entraron en el partido los dos contendientes con las líneas bastante avanzadas y no excesivas precauciones. Eso fue lo que propició que el balón llegara a las áreas con facilidad y hubiera tentativas por parte de ambos. Así, el portero Molina tuvo que intervenir a disparo de Néstor Gordillo en la mejor ocasión de los locales en este tramo, aunque tres minutos después no pudo evitar que el remate de Raúl Ruiz llegara a la red después de que el lateral local superara a Amaro en velocidad y, ya en el área, rematara cruzado lejos del alcance del meta del cuadro de Ferrolterra.



No se vino abajo el Somozas y solo un minuto después fue Amaro el que puso a prueba al portero local. El Guijuelo cedió terreno y el Somozas adelantó líneas para lograr el empate. El equipo que prepara Stili, de hecho, tenía la posesión de la pelota, jugaba con criterio en el centro del campo y buscaba profundidad por las bandas. Sin embargo adolecía de remate y no conseguía llegar con claridad al área de la escuadra “chacinera”. Solo lo consiguió a cinco minutos del final de la primera parte a través un remate de Iván Pérez que despejó el meta del cuadro local Kike Royo.



Tras el descanso, el Somozas salió con ambición y dispuesto a seguir mandando en el partido ante un Guijuelo timorato. Así, cuando solo había transcurrido un minuto de la segunda mitad, Arkaitz vio mal colocado al meta local y a punto estuvo de sorprenderle. Reaccionó entonces el Guijuelo tímidamente a través de un remate de Pino que Molina tuvo que despejar con algunas complicaciones, aunque en realidad más peligro crearía Luque con un disparo que se estrelló en el poste de la meta visitante.



CONTROL

A pesar de estos dos avisos en contra, el Somozas seguía creciendo y mandaba a través de la pelota. Pero la falta de eficacia lo penalizaba, puesto que el cuadro visitante no supo crear ocasiones de gol. Mientras tanto, el Guijuelo, con muy poquito, hizo el segundo tanto y, con él, un monumento a la eficacia. Pino marcaba en el segundo palo tras un primer remate de Carles Marc en el primero en una jugada en la que el Somozas no estuvo atento.



Con el segundo gol ya se vino abajo el Somozas y el Guijuelo estuvo a punto de hacer el tercero con un remate de Manu Dimas que se estrelló en el larguero.