Manu Lombardía está satisfecho con el rendimiento del Valdetires

El Valdetires termina el año en el segundo puesto de la clasificación después de la importante victoria que logró el pasado fin de semana en el enfrentamiento ante el Colmenarejo, un rival directo en la lucha por el campeonato de liga.

El conjunto ferrolano no dio opción a su contrincante y su entrenador, Manu Lombardía, manifiesta que “seguramente ese y el partido ante el Soto del Real fueron los mejores que hemos realizado en lo que va de temporada. Lo que pasa es que en esta ocasión nos entraron las ocasiones y ante el Soto tiramos cuarenta y dos veces a portería, pero con poco acierto en el remate”.

Además, el técnico señala que “sabíamos que enfrente teníamos a un rival de los mejores de la competición, pero las jugadoras se mostraron muy solventes en defensa y acertadas en ataque, lo que nos valió para llegar a los últimos minutos con la tranquilidad de saber que el partido estaba encarrilado”.

Manu Lombardía comenta que “las jugadoras están trabajando muy bien y el equipo va a más con el paso de las jornadas. La llegada de más gente a la plantilla también nos ha valido para tener un mayor número de rotaciones y eso nos hace poder mantener un ritmo más alto y la intensidad que quiero en todos los encuentros”.

Para el preparador lucense “en esta categoría hay una gran diferencia entre los equipos de la mitad de la tabla hacia abajo y los que están en la parte de arriba. Ahora se puede decir que los cinco o seis primeros todavía tienen opciones de luchar por el título. Buena prueba de que no te puedes relajar es que hace cinco jornadas el Viaxes Amarelle estaba de primero y ahora creo que es quinto y ya le sacamos cinco puntos”.

Por lo que se refiere a los rivales, el técnico no se quiere “mojar” y destaca que “los cinco primeros tienen todos un gran nivel y no puede haber confianzas contra ninguno de ellos, porque eso te puede conllevar una derrota. Cualquiera tiene posibilidades de acabar en el liderato, porque todavía quedan muchas jornadas por disputar y esto puede dar muchos cambios”

Pero el preparador va más allá y reconoce que “el Soto tiene un buen equipo y, además, cuenta con una gran portera, con experiencia en la máxima categoría y eso le permite tener más posibilidades. También el Colmenarejo, al que nos enfrentamos el sábado, es un equipo que me gustó mucho, pero preparamos bien el partido y por eso le pudimos ganar”.

En cuanto al objetivo, el técnico del Valdetires tiene muy claro que “nosotros queremos el ascenso de categoría y es para lo que estamos trabajando, aunque hay otros equipos con el mismo objetivo. Va a ser una segunda parte de la competición muy igualada y podemos cometer pocos errores si queremos terminar en el primer puesto de la clasificación”.