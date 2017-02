Manu Lombardía espera seguir por la misma línea

Después del parón de la semana pasada, por la disputa de la fase previa del Campeonato de España de selecciones sub 21, el Valdetires vuelve a la actividad este fin de semana con el encuentro que va a dirimir mañana en la cancha del San Fernando.

El entrenador del cuadro departamental, Manu Lombardia, concedió la semana pasada cuatro días de descanso a sus jugadores porque “había varias con problemas físicos e Izu sabemos que no va a poder estar para el partido, porque creemos que tiene una hernia”.

Además, el técnico añade que “Erika tiene un problema en el tobillo, pero esperamos que pueda jugar, al igual que Sheila, que también arrastraba molestias, pero entrenaron con algo menos de intensidad que el grupo y estoy seguro que estarán en el encuentro”.

También tiene algún problema físico la portera Eva y el preparador lucense reconoce que “sufre un pinzamiento, pero ha mejorado y, por lo menos, contamos que pueda estar con las jugadoras y habrá que valorar si es bueno que juego o que lo haga una compañera”.

Sobre el papel, el encuentro es favorable para los intereses del cuadro ferrolano, ya que su rival está en la zona baja de la tabla, pero el técnico indica que “los partidos de fuera de casa son siempre complicados. Además, el rival en la primera vuelta nos puso las cosas difíciles en la primera vuelta. Se cierra bien atrás y espera sorprender con algún contragolpe”.

El técnico tiene muy claro que “debemos de salir con mucha intensidad, como lo estamos haciendo en los últimos partidos y tratar de ponernos por delante, para que ellas no puedan hacer su juego habitual”.

Manu Lombardía también opina que “nos planteamos llegar al encuentro ante el Unami con el pleno de puntos y ese es el objetivo, así que tenemos que ganar esta partido”.