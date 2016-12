Manolo Mesa destaca el nivel que ha alcanzado el fútbol femenino local

El delegado en Ferrol de la Federación Gallega de Fútbol, Manolo mesa, valora la consolidación del fútbol femenino en la comarca y destaca que “seguimos dando pasos y hace cinco años era impensable que a nivel de se­lección pudiéramos competir con las de otras ciudades. Para mí eso es una alegría enorme”.

De cara al futuro, el dirigente confía en “poder hacer dos ligas, una hasta cadete y otra de juveniles para arriba, aunque a corto plazo parece que no va a ser muy factible”.

Otra de las cosas por las que está muy satisfecho Manolo Mesa es que “hemos conseguido hacer unas competiciones justas con los resultados, cosa que en otras delegaciones están intentándolo. De esa forma, logramos que en la segunda fase no existan las goleadas del pasado”.

Además, el directivo sigue diciendo que “en las competiciones autonómicas tenemos al Racing juvenil en posiciones de ascenso, mientras que O Val está realizando una buen a temporada y el Galicia de Caranza haciendo un buen juego, y no van a tener problemas para mantenerse”.

Manolo Mesa añade que “en cadetes, se están haciendo las cosas bien, al igual que en infantiles, que los dos equipos están en los puestos altos”.

El delegado federativo también habla de las competiciones sénior y destaca que “si los equipos están contentos, yo también y creo que ahora lo están porque los equipos se colocan en el nivel que les corresponde en cada momento. Las decisiones de la junta directiva se consensuan con todos los equipos y creo que esa es una de las claves de que en Ferrol hagamos cosas antes que en otras delegaciones”.

También, Manolo Mesa tiene alguna queja y manifiesta que “el problema más gordo es la falta de luz en muchos campos, que nos impide jugar todo el tiempo que quisiéramos”.