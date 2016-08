“Mi logro ya fue la plaza, lo que venga ahora será un regalo”

Guillemo Rodríguez González deshoja ya el calendario para los que serán sus segundos Juegos Paralímpicos. El tirador ferrolano, el único representante español en tiro con arco compuesto, repite presencia en la cita internacional después de lograr hace cuatro años el diploma olímpico en Londres.

No ha sido un camino fácil el que le ha permitido a Rodríguez hacer la maleta y coger mañana un avión que en las próximas horas lo llevará a ciudad brasileña. Tres exigentes clasificatorios mermaron no solo la fortaleza psicológica del departamental, sino también la física. “Mi hombro se resintió mucho tras la prueba de la República Checa”, confiesa Rodríguez. Descanso, todo el posible teniendo en cuenta su próxima presencia en Río –“al Campeonato de España fui casi sin entrenar”, comenta el paralímpico, “necesitaba un tiempo sabático”– y mucha recuperación junto a sus fisioterapeutas Fernando y Sandra, así como a su masajista Dopico. Un capítulo cerrado tras el que Rodríguez ha vuelto a ponerse a punto para unos Paralímpicos que arrancarán para él y para sus compañeras de selección –las tiradoras Carmen Rubio y Liliana Oliveros– el próximo día 10. Y Rodríguez lo tiene claro, “avanzando dos rondas soy diploma olímpico”, añade. Antes, un “round” en el que cuenta llegar a los 680 puntos para lograr una buena posición de cara a los cruces decisivos que emparejarán a los 33 arqueros que lograron su billete para esta importante competición.

“Voy con toda la humildad y toda la ilusión del mundo”, repite Rodríguez, “mi logro ya fue conseguir la plaza paralímpica y todo lo que suceda a mayores será ya un regalo”. El ferrolano se reencontrará con “viejos conocidos” en el Sambódromo carioca, unos rivales a los que “ya he batido en alguna ocasión”, un hecho que da confianza al arquero local, que si bien apunta que su lugar lógico sería “entre el duodécimo y decimoctavo”, también añade que “yo no soy manco. Ahora soy mejor arquero que nunca y aunque no tengo expectativas sí que puedo hacer un gran papel”. Un trabajo y una confianza que le permiten no solo mirar en los próximos días sus futuras tiradas en Río, sino también hacerlo un poco más allá, concretamente hasta 2020. “Claro que pienso estar también en Tokio, estoy hecho un toro”.