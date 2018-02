Los locales suman casi una treintena de medallas

Con casi una treintena de medallas como botín, los absolutos y canteranos de la comarca demostraron su buen estado de forma en el Campeonato Autonómico que durante toda la jornada del domingo se disputó en el pabellón municipal de As Pontes.

En este ya clásico emplazamiento, Renbu Kan, Bunkai Ferrol, EK Cedeira, EM Fene, AD Santiago Apóstol, Shito Kai Mugardos, CK Ortigueira y ESK Narón subieron al podio a sus deportistas, cosechando en esta amplia lista de galardonados un total de siete titulos gallegos, tanto en la modalidad de kata –técnica– como en la de kumite –combate–. En el primero de estos grupos, la mugardesa Jéssica Criado se colgó el oro en la competición Open femenina. Una medalla que no sería la única para la local, que repetiría presencia en el podio al ser tercera en la competición de kumite +50 kilos. No fue la única con título y doblete, ya que Martina Soto –Bunkai– firmó una trabajada primera posición en la cita juvenil de técnica, ocupando la tercera en la competición de combate en el grupo de peso corporal de -45 kilos. Otro de los locales que firmó un doblete fue su compañero Alejandro Varela, consiguiendo su mejor posición en combate juvenil -36 kilos –grupo en el que se impuso Brais Higuera, del Renbu Kan–, colgándose la plata, mientras que en kata el ferrolano fue bronce. María Ventureira –kata alevín–, Icía Castro –infantil–, Amaya Díaz –kumite juvenil -52– e Israel Díaz –juvenil -54– completaron los campeones locales.