Cuatro locales más pasan la última criba previa al Campeonato de España

Once serán, en principio, los tenistas locales que participarán en el Campeonato de España que en el mes de febrero –del 19 al 21– se disputará en Valladolid. Tras la disputa del zonal el pasado noviembre en Irún, en el que siete deportistas locales habían alcanzado ya la clasificación, la cifra se redondeó el pasado fin de semana en el último torneo clasificatorio, disputado en la localidad madrileña de Alcobendas. Una competición que contó con más de medio millar de inscritos en busca de las últimas vacantes.

Entre ellos, nueve deportistas de Ferrolterra procedentes de los clubes naroneses y del San Xoán TM. De ellos, más de la mitad alcanzaron el preciado objetivo. La primera en certificarlo fue Diandra Cobelo, del Cidade de Narón, en categoría juvenil, que completó un magnífico recorrido que la situó como segunda de su grupo en la fase inicial y quinta en la clasificación final.

Las benjamines Antía Pita y Candela Montero, también de la entidad naronesa, alcanzaron la clasificación. La primera tuvo la actuación más destacada a nivel nacional de su todavía corta carrera, lo que la catapultó a la cuarta posición. Su compañera, por su parte, concluyó novena y tuvo el honor de ser la única tenista capaz de doblegar a la que a la postre sería campeona del torneo, la andaluza Isabel Conchillo.

Junto con ellas también alcanzó el pase al Campeonato de España Xoán Vila, del San Xoán TM, quien, tras acabar segundo en su grupo, fue avanzando rondas hasta caer en semifinales. La cara amarga la puso Marcos Pita, que certificó una gran primera fase –segundo de su grupo– pero cayó en la primera ronda de la repesca, en el quinto juego, por un apretado marcador de 21-19.

Estos cuatro tenistas se suman a los siete que ya habían logrado su billete para el Nacional de Valladolid en el mes de noviembre. Así, la nómina de participantes en pos del título nacional estará también compuesta por los benjamines del cuadro naronés Ana Otero, Sofía Couce y Brais Rodríguez, el alevín Anxo Martín, la infantil Claudia Canay y la sub 23 Belén Sañudo; así como Javier Benito, también sub 23 del San Xoán TM.



Gallego

Narón se convertirá en el auténtico epicentro del tenis de mesa autonómico durante la próxima Semana Santa. La renuncia del Club del Mar a organizar el Campeonato Gallego abrió un nuevo plazo de solicitudes en el que, según parece, el Cidade de Narón presentó la candidatura más sólida. Así, la Federación confirmó que será el organizador de un evento con cuadros desde benjamín a veteranos.