Los locales lucharán por salvar la categoría

Siguen siendo, sin duda, las principales bazas del baloncesto local de base a nivel autonómico. Las formaciones masculina del Narón y femenina del Pontumio y Costa Ártabra de minibasket son los únicos conjuntos de Ferrolterra que están luchando y lucharán por el ascenso. Una situación que se confirmó este fin de semana, después de que las últimas derrotas de otros conjuntos de la comarca los abocase a buscar la permanencia.



Minibasket

Dos de dos para Narón y Costa Ártabra

El Baloncesto Narón, en el cuadro masculino; y el Costa Ártabra, en el femenino, encabezan sus grupos en la lucha por un hueco en la final a ocho por el título. Lo hacen, además, invictos, después de que ambos venciesen el pasado fin de semana en sus respectivos compromisos.

El Narón se deshizo del Montrove (98-79) en un partido reñido y complicado en el que su buena defensa y juego de equipo permitió a los locales paliar la inferioridad física con la que contaban. El marcador registró pequeñas ventajas a favor de los naroneses hasta que, ya en el quinto sexto y principio del último, los naroneses se distanciaron definitivamente en el marcador.

El Costa Ártabra Praia de Doniños, por su parte, derrotó al Pontumio (80-61) en el derbi comarcal. El choque se mantuvo parejo hasta el descanso. Un arreón de las ferrolanas en el cuarto sexto les permitió coger una renta que después se dedicaron a mantener para sentenciar el duelo.

En los otros grupos, el Star Center cayó en su visita al Peleteiro (52-40), en la cita femenina; mientras que en la masculina el Sologás Basket Ferrol derrotó al Jesuitinas (51-39) y suma dos victorias en dos partidos, todo lo contrario al Praia de Ponzos, que cayó ante el Maristas Lugo (72-40).



Infantil

El Narón hace “acopio” de victorias

Aunque resta todavía una jornada para la conclusión de la primera fase, el Narón sabe desde hace semanas que acabará encuadrado en el grupo que disputará la permanencia. Los de Ferrolterra, sin embargo, están luchando por alcanzar triunfos que le permitan hacerlo en las mejores condiciones posibles. De ahí la importancia de su victoria ante el Ría de Ribadeo (56-49) en un partido en el que el conjunto anfitrión se mostró, sobre todo, muy sólido en defensa, donde se empleó con esmero. Ello le permitió que, aunque pasó por momentos delicados en cuanto a acierto, nunca corriese peligro su triunfo.

Al Costa Ártabra Praia do Porto femenino tampoco tenía posibilidades de acceder al grupo de cabeza y menos tras la derrota que encajó ante el líder, el Estudiantes (59-38). Las ferrolanas se desfondaron en el último cuarto –solo marcaron dos puntos– y ello certificó su derrota.



CADETE

El BBCA , con la miel en los labios

Lo tenía complicado el BBCA Praia do Vilar para acceder al grupo “de arriba” en la competición cadete femenina. Necesitaba ganar al líder, el Rosalía, y esperar que le favoreciesen otros resultados. Nada de eso ocurrió y con su traspié ante el cuadro compostelano (51-61) no le quedará más remedio que jugarse la permanencia en las próximas semanas.

En la competición masculina, las imprecisiones ofensivas del Seguros Ramos Fraga Basket School propiciaron su derrota ante el Obradoiro (58-39). Aunque les resta un duelo pendiente, nada evitará que salga de las dos últimas plazas y que también tenga que luchar por mantener la categoría.