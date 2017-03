El local Joaquín Montero entra en la selección absoluta

Joaquín Montero –Remo Cedeira– logró el pasado fin de semana su plaza para formar parte de una selección nacional absoluta que representará a España en el Campeonato de Europa y en la Copa del Mundo. El deportista ferrolano tomó parte en la Regata Open Primavera celebrada en Banyoles, Girona, a su vez clasificatoria para conformar tanto el equipo estatal sénior como el juvenil. Montero, cuyo principal objetivo era, primero, acceder a la final A de la competición de skiff y, segundo, intentar mejorar la quinta plaza firmada el pasado año, logró el primero de estos objetivos, teniendo como “bonus” su billete para la concentración del equipo nacional. “Estoy contento por el resultado y por estar ahí”, manifestó el local.



Montero afrontó una primera prueba clasificatoria en la que se colocó detrás del favorito y “apretando un poco” aseguró su pase para la ronda de semifinales, en la que solo los tres primeros lograban acceder a la lucha por las medallas. En esta, Montero llegó a ocupar la segunda posición mediada la regata y sin prisa pero sin pausa no le importó ceder esta plaza para terminar finalmente tercero. Las fuerzas que el ferrolano reservó en estas dos citas previas fueron más que necesarias en una apretadísima final –“a cara de perro”, señaló el remero del Cedeira– en la que solo cuatro segundos separaron al ganador, Rubén Padilla, del quinto, Montero. “Ahí se notó el hecho de entrenar solo –como es el caso del ferrolano– y de trabajar con gente del mismo nivel”, apunta el deportista. Unas circunstancias especiales que, sin embargo, no privaron al local de estar entre los mejores y comenzar, una vez concluida la cita nacional, la concentración con Padilla –Alicante– y David Prada –Remo Miño–, que se prolongará hasta este domingo.



“Mañana –por hoy–, jueves y sábado tendremos pruebas de skiff y de doble scull”, comenta Montero, unas regatas en las que se irá perfilando la creación de una tripulación doble para su participación en el Europeo de mayo y en la Copa del Mundo. El tercero en “discordia” podrá acudir asimismo con un skiff, eso sí, siempre y cuando sus tiempos sean competitivos. Una decisión que se tomará en una concentración previa a la disputa de la prueba continental.



Base

La regata catalana contó asimismo con la presencia de otros remeros del Cedeira y del San Felipe en las finales de base, si bien en su caso sin poder optar a las medallas. Así, en la final B de la prueba de doble sin cadete masculino el tándem formado por Raul Guerrero y Antón Ginzo –San Felipe– terminó en la quinta posición, a centésimas de la cuarta, y a tres segundos del bronce.



Por su parte, en la prueba de skiff cadete femenina la cedeiresa Noemi Piñón –Cedeira– se hizo con la primera plaza en la final C en su primer año en la categoría, seguida en la tercera por Malena Barro Casanova –San Felipe–. En esta misma regata, en skiff juvenil masculino, su compañero Álvaro Barros fue cuarto, el mismo lugar en el que concluyó su actuación el cedeirés João Pedro da Silva, en su caso en la final D.