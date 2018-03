Lino López: “La mejor forma de llegar al play-off es ganando”

Quien piense que por haber logrado ya la clasificación para los play-off el Star Center Uni Ferrol va a regular sus fuerzas el próximo mes reservándose para ese tramo decisivo del campeonato es que no conoce bien ni a su técnico ni la filosofía de juego y trabajo que guía al cuadro departamental. “La mejor forma de llegar a los play-off es ganando, haciéndolo con buenas sensaciones y no regulándose ni pensando en los rivales”, advierte Lino López.

Para el preparador ferrolano, el gran beneficio que le reporta a la escuadra que dirige haber logrado con tanta antelación su objetivo no es otro que "la confianza, tanto a nivel individual como en el equipo. Porque indica que las cosas se están haciendo muy bien y que las jugadoras están muy implicadas".

Pero, más allá de este aspecto concreto, la única forma en la que Lino López entiende el trabajo diario es exprimiendo a tope las posibilidades del equipo. ¿Dosificar? Eso no entra en sus planes: “Sí es cierto que durante la temporada la carga física y el trabajo van variando y cuando se acerca el final de liga la vas a regular... pero no es algo que hagamos de forma concreta porque estamos clasificados para el play-off”. Todo lo contrario, Lino López insiste que en que “lo mejor es seguir trabajando con la misma idea que siempre. Si las jugadoras crecen y el equipo crece las sensaciones van a ser buenas y vas a llegar al play-off en mejores condiciones, como sucedió el año pasado”.

Una política que defiende incluso al valorar que buena parte de su quinteto titular, sobre todo baloncestistas como Bea Sánchez, María Pérez o Alexis Prince, superan con creces los treinta minutos de media en pista. “Regular a jugadoras que normalmente juegan muchos minutos ni las beneficia a ellas ni al equipo y si acabas perdiendo algún partido que no contabas y con sensaciones malas al final dosificarlas acabará jugando en tu contra”, esgrime el preparador, que concluye categórico que “hay que competir siempre en las mejores condiciones posibles”.

Y más cuando no duda en confirmar que el Star Center Uni Ferrol se ha plantado en estos dos últimos meses de competición “en un buen momento físico, mental y como equipo. Cualquier jugadora que sale está demostrando que lo hace con mucha confianza, con ganas de hacerlo lo mejor posible y con una implicación total. Es importantísimo que todas esas jugadoras que tienen menos minutos cuando tengan la oportunidad de jugar lo hagan enchufadas y den el cien por cien por el bien del equipo, como se ha visto en el último partido”.

El Star Center Uni Ferrol está con hambre y no quiere hacer concesiones en los partidos que le restan a la liga regular. Al-Qázeres –este mismo sábado en Cáceres–, La Seu, Sant Adrià y Quesos El Pastor Zamora lo experimentarán en primera persona. "Hay que trabajar, pero también disfrutar de un momento como este, porque todos los firmaríamos a principios de temporada”, sentencia Lino López. l