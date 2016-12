Laro Setién llega al Racing para cubrir la marcha de Julio Delgado

El entrenador del Racing confirmó antes de marcharse de vacaciones que había hablado con Julio Delgado, Sergio Martín y Álex Felip para decirles que se podían buscar un nuevo destino, ya que no entraban en sus planes para la segunda vuelta de la competición. La marcha de Julio Delgado deja paso a la llegada de Laro Setién al conjunto racinguista, ya que ambos ocupan plaza sub 23. El cántabro estuvo en la tarde de ayer en las oficinas de A Malata, si bien parece que todavía no se ha firmado el contrato y se espera que esta tarde comience a trabajar con los que serán sus nuevos compañeros. Setién abandona así un Racing de Santander en el que contó con pocos minutos.

Al igual que Julio Delgado en las filas ferrolanas, jugador que parecía claro que no iba a retornar a A Malata, ya que el futbolista lucense abandonó las instalaciones del campo ferrolano con todas sus pertenencias, lo que confirmaba su intención de cambiar de formación.

Ayer al mediodía, el cuadro verde hizo oficial, a través de sus redes sociales, el acuerdo con el futbolista para deshacer el contrato que los unía. Julio Delgado destacaba que “al fin y al cabo ya sabía que no iba a tener minutos y lo que quiero es jugar y por eso quiero estar en el mercado desde el principio y poder entrenar con el que sea mi nuevo equipo”. En cuanto a su sentimiento con esta decisión, el delantero comentaba que “no estoy decepcionado, pero me hubiera gustado contar con más oportunidades, que no tuvo”.

Sobre su nuevo destino, el jugador burelense señalaba que “por el momento no tengo nada concreto, pero espero poder conseguir un equipo pronto y mi intención es continuar en la Segunda B”. Aunque no ha transcendido el nombre, fuentes cercanas al futbolista confirma que están en negociaciones con algún conjunto del grupo tercero y esperan cerrar el acuerdo cuanto antes para que el jugador pueda desplazarse su nuevo destino.