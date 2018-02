La fuerza del grupo

No es nada nuevo. El Star Center Uni Ferrol cuenta con jugadoras de inmensa calidad, auténticas “jugonas”, baloncestistas capaces de tomar responsabilidades y desestabilizar un partido. Pero lo que verdaderamente marca diferencias en el cuadro departamental es que esa responsabilidad rota entre varias de sus integrantes o, como el domingo frente al Lacturale Araski, resulta compartida.

Que una de sus principales bazas ofensivas y máxima anotadora esta campaña, la canadiense Jamie Scott, no tuviese su día en Vitoria resultó un contratiempo, pero no insalvable pues el Star Center Uni Ferrol tiene muchas balas en la recámara. Algunas, fiables y regulares como pocas jugadoras en el campeonato –María Pérez Araújo y Bea Sánchez–; otras, puro talento –Alexis Prince– y otras con la discreción de una Rachael Vanderwal que aprovechó la inercia derivada de sus compromisos internacionales con Gran Bretaña para marcar una de sus mejores actuaciones del campeonato. La base anotó 20 puntos con un muy buen porcentaje de acierto, sobre todo desde la línea de triples, desde la que marcó cuatro de sus cinco lanzamientos. Puntos que llegaron, además, en momentos decisivos y que hicieron que entre ella y Prince se echasen el equipo sobre los hombros en los momentos decisivos. Tres asistencias, otros tantos balones robados, un rebote y cuatro faltas recibidas contribuyeron a que su valoración ascendiese a los 21 puntos.

Pero es que Vanderwal estuvo perfectamente secundada por la tripleta Prince-Sánchez-Araújo, las tres rondando también los 20 puntos de valoración. Y es que, entre las quince mejores jugadoras de la jornada, cuatro son del Star Center, lo que da pistas de cómo fraguaron las de Lino López el triunfo ante el Lacturale Araski.