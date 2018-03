Juveniles y benjamines abren fuego en Narón

El Club Narón Tenis de Mesa vuelve a ejercer desde hoy y hasta el domingo de anfitrión en el multitudinario Campeonato Autonómico de la disciplina que se desarrollará en las instalaciones del pabellón del A Solaina.



Una prueba que se dirimirá en las categorías alevín, benjamín, infantil, juvenil, sub 23 y veteranos y que la entidad naronesa ya se encargó de organizar en la anterior campaña. Así, con esta experiencia previa, el completo programa deportivo reunirá a más de 600 tenistas, siendo precisamente la delegación del club naronés la más numerosa en liza, ya que contará con más de medio centenar de deportistas. Una representación con la que espera superar el botín de 50 medallas. Los primeros en entrar en liza en esta populosa prueba serán los juveniles y benjamines, que afrontarán su Gallego en la jornada de hoy y en la de mañana, entre las 09.00 y las 19.30 horas.



En estas franjas de edad, los benjamines locales Brais Rodríguez y Xoán Vila parten como primeros en el ranking masculino, al igual que su compañera Sofía Couce, mientras que Candela Pita es tercera. Las opciones en individual juvenil pasan por el concurso de la internacional Claudia Canay, primera en esta tabla. Además, cabe recordar que se disputarán también las citas por equipos y dobles.



Los sub 23 y alevines llenarán el pabellón el jueves y el vienres, con, de nuevo, Sofía Couce y Brais Rodríguez con opciones de medalla en la franja de menor edad, al igual que su compañera Ana Otero. Canay también podría subir al podio sub 23, grupo en el que parte como cuarta mientras que sus compañeros Santiago Otero y Rubén García serán los rivales a batir en la competición masculina.

Otero y Anxo Martín parten asimismo con serias opciones de podio en el grupo infantil, mientras que José Fernández –San Xoán– lo hace en la cita dirigida a veteranos +40. Unos grupos de edad, estos últimos, que serán los encargados de cerrar el completo calendario de competición en las jornadas del sábado día 31 y del domingo día 1 de abril. l