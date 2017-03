Jugar bien, lo mejor para volver a ganar

No hay mejor manera de ganar que jugar bien. Es lo que el Racing buscará en el partido que lo enfrenta mañana al Osasuna B, un rival directo por la permanencia en la categoría de bronce ante el que el entrenador Miguel Ángel Tena confía en recuperar el nivel mostrado, sobre todo, en los primeros minutos del partido ante el Palencia. “Fue uno de los mejores tramos de encuentro de la temporada”, estima el preparador que espera que el cuadro verde se parezca a lo que pretende: “Tener el balón, sentirnos cómodos con la pelota y, a partir de ahí, hacer daño al contrario”.



Así que, después de la derrota de la semana pasada ante el Valladolid B –“más que por falta de concentración, pecamos de falta de juego. No fuimos capaces de tener una buena circulación de la pelota, de ser fluidos, de buscar en ataque las soluciones necesarias...”, recuerda el preparador–, el Racing espera recuperar al nivel mostrado en A Malata en las últimas jornadas. “Hemos trabajado durante la semana para corregir los errores que cometimos allí, porque ese es el camino que tenemos que seguir”, asegura.



El hecho de jugar en casa tampoco es trascendental a la hora de buscar la victoria. Así que, a pesar de que Miguel Ángel Tena apunta que “en casa juegas delante de tu afición y siempre es bonito ganar”, también reconoce que “fuera también tienes que sacar puntos”. Así que, con vistas al encuentro de mañana frente al filial osasunista, su deseo es el de que su escuadra compita durante los noventa minutos. “Y para eso tienes que jugar con intensidad y concentración”, apunta el prepador del cuadro verde.



Rival

El enfrentamiento ante un filial conlleva, como todos los duelos ante adversarios de esta estirpe, un halo de imprevisibilidad por ver qué cara es la que muestra el Osasuna B. “Nunca se sabe qué versión va a ser la que van a exhibir”, admite Tena. Sin embargo, el preparador reconoce que lejos de las instalaciones de Tajonar han bajado mucho su rendimiento con respecto al inicio liguero. “Es verdad que fuera la está costando más... pero últimamente se enfrentaron a rivales de la parte alta a los que les han puesto las cosas muy difíciles”, asegura el preparador racinguista.



Además, el Osasuna B, como hacen ahora todos los filiales, ya no se dedica tanta a atacar y sí a demostrar un equilibrio sobre el terreno de juego. Así que pondrá las cosas difíciles en A Malata.