Los jugadores del Racing retornaron a los entrenamientos

Después de dos días de descanso, los componentes de la plantilla racinguista retornaron ayer a los entrenamientos en las instalaciones de A Malata para comenzar a preparar el próximo compromiso de liga, que será el sábado en el campo de El Toralín, ante la Ponferradina.

Después del triunfo de la pasada jornada ante el Coruxo, los integrantes del cuadro verde están satisfechos del trabajo realizado y del juego desplegado a lo largo del choque, aunque les faltó algo más de acierto en la parte final del campo para que la victoria fuera más abultada y no hubiera que esperar hasta los últimos minutos para certificar el triunfo, por la incertidumbre que creaba la escasa ventaja en el tanteador.

La intención del cuerpo técnico es poder recuperar a Aldalur para el enfrentamiento ante el conjunto berciano, toda vez que el defensa vasco se encuentra bastante recuperado de los problemas en la espalda, que le impidieron disputar los dos últimos encuentros.

Más complicado lo va a tener Nano, aunque en el cuerpo técnico se confía en que no sufra ninguna rotura fibrilar, después de tener que retirarse en la contienda ante el conjunto olívico.

En la jornada de hoy, el futbolista herculino se desplazará hasta el Hospital Juan Cardona para someterse a una ecografía de la zona afectada, para confirmar el diagnóstico de su lesión, aunque, de cualquier forma, parece muy complicado que pueda estar ante el conjunto berciano.

El que no estará seguro es su compañero Joselu, que hoy será sometido a una artroscopia de la rodilla, en la clínica Quirón, de A Coruña, a cargo del doctor Baño.

En principio, se confía que el diagnóstico sea el inicial y que no haya ninguna sorpresa para que el delantero racinguista pueda retornar a los terrenos de juego en cuatro o cinco semanas.

El otro jugador descartado para ese compromiso es Brais Abelenda, que sigue con el plan marcado para recuperarse de la rotura de fibras que sufrió hace dos semanas y que le tendrá otros quince días apartado de los terrenos de juego.

Los jugadores del cuadro verde están citados esta mañana para realizar una nueva sesión de entrenamiento para seguir preparando el partido del sábado. l