Los jugadores del Racing disfrutan de sus últimos días de vacaciones

Los jugadores del Racing viven estos días sus últimas jornadas de vacaciones, ya que mañana muchos tendrán que emprender el viaje de regreso hacia la ciudad departamental, puesto que el miércoles, a las cuatro de la tarde, Miguel Ángel Tena, ha citado a sus futbolistas en las instalaciones de A Malata para empezar a preparar el siguiente partido ante el Caudal.

En la primera de las sesiones se comprobará el estado de los futbolistas después de diez días de descanso, aunque el parón no ha sido total, ya que han tenido que seguir un plan programado por el cuerpo técnico para llegar en la mejor forma posible y que no se noten los habituales excesos con las comidas de estas fechas. Una de las dudas que habrá que resolver es saber si los tres futbolistas a los que el entrenador les dijo que pueden buscarse equipo, Julio Delgado, Sergio Martín y Álex Felip, estarán con sus compañeros o si, por el contrario, ya tienen un nuevo conjunto para seguir con su carrera.

Al acabar el encuentro ante la Arandina, se pudo comprobar que Julio Delgado se marchó del campo de A Malata con sus botas, lo que puede indicar que mañana no esté ya con el cuadro verde, ya que el futbolista lucense lo que quiere es contar con más minutos y es más que posible que ya esté cerrando una nueva ubicación.

Por lo demás, no se esperan más novedades, ya que hasta el cuatro de enero no se abre el mercado de fichajes y en el conjunto departamental están trabajando este para reforzar, principalmente, el centro del campo, aunque para que lleguen futbolistas tendrán que marcharse otros. Suenan muchos nombres como posibles incorporaciones, pero en el club guardan absoluto silencio.