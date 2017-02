Cuatro jugadores locales forman parte de los combinados de Galicia

Iván Pérez (Racing) y Joel López (Deportivo), formando parte de la selección sub 18, y Julián Nieto e Iván Guerrero (los dos del Deportivo), de la sub 16, ejercen la representación de Ferrolterra en los combinados de Galicia que desde hoy compiten en las segunda fase del Campeonato de España de selecciones autonómicas, que se va a desarrollar en el campo municipal de la localidad pontevedresa de A Estrada. Formando parte del grupo C, las escuadras de Galicia se enfrentarán a las de Madrid y Ceuta con la intención de acabar este segundo tramo de la competición entre los cuatro primeros clasificados para, así, llegar a la fase final.

Las selecciones de Madrid serán hoy las primeras a las que se van a enfrentar las gallegas. El partido de los sub 16 empezará a las 10.30 horas, en tanto que los sub 18 entrarán en liza dos horas más tarde. Este duelo, de hecho, se presagia como decisivo para saber cuál de los dos se clasifica para la fase final, puesto que ambos se presentan a esta segunda fase después de sumar seis puntos en la primera. Más complicada está en cambio la situación para el cuadro sub 16, dado que en la primera fase solo sumó un punto en sus dos enfrentamientos, en tanto que la formación de Madrid cuenta con seis.

En la jornada de mañana será el turno de los compromisos entre las selecciones de Madrid y Ceuta. Precisamente es ante las formaciones de la ciudad autónoma ante las que Galicia cerrará la competición jugando el domingo a las mismas horas que los partidos de esta mañana.