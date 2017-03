Juan Veiga espera que cambie la dinámica de resultados de su equipo

La lucha por eludir el descenso en la Preferente Galicia está muy concurrida este año, ya que la situación de la Tercera División invita a pensar que van a ser siete las formaciones que van a perder la categoría, aunque podrían llegar a ser ocho por lo que pueda pasar en Segunda División B con el Boiro y el Somozas.



Entre los conjuntos que están luchando por alejarse de la zona de peligro está el Galicia de Mugardos que, tras tres derrotas consecutivas, necesita el triunfo en el encuentro que disputa en el campo de A Pinguela ante el Lemos, otro de los equipos implicados en esa lucha.



El entrenador del cuadro mugardés tiene muy claro que “nuestro objetivo es dejar a ocho equipos por debajo en la tabla. En esta liga de ocho jornadas que empezamos ahora vamos a intentar superar a más equipos para no tener más problemas en las últimas jornadas”.



El cuadro de A Pedreira viene de perder el pasado domingo en casa en un encuentro del que Juan Veiga destaca que “nos pitaron un penalti muy pronto, de los que normalmente no se pitan, ya que Javi controló el balón y luego un jugador de ellos tropezó con él y se cayó”.



Además, el técnico añade que “hay que tener en cuenta que ellos marcaron en tres de las cuatro primeras llegadas que nos hicieron, nosotros intentamos marcar antes del descanso para volver a meternos en el partido, pero no fuimos capaces”.



El preparador también manifiesta que “en la segunda parte ellos se colocaron con una defensa de cinco, tiramos un tiro al poste, pero no pudimos anotar y con el paso de los minutos las cosas se complicaron más”.



Después de enfrentarse a los tres equipos que están luchando por la segunda plaza de ascenso, para Juan Veiga su preferencia es “el Estudiantil, porque lleva una ventaja en la clasificación y tiene gente muy veterana y en su campo es muy difícil de superar. Sin embargo, el que más me gustó fue el Polvorín, que tiene gente muy joven y dos marchas más que el resto de los equipos, porque es el que más entrena”.



Por lo que se refiere al choque del domingo en Monforte, Juan Veiga señala que “como todos los partidos en esta categoría, no va a ser fácil puntuar, pero vamos con la intención de traernos la victoria, porque la necesitamos para intentar alejarnos de los últimos puestos”.



El técnico espera tener a todos sus pupilos a disposición para esa confrontación, ya que comenta que “el único que estaba de baja era Coro y es posible que lo recuperemos, a falta del último entrenamiento”.