Juan Veiga alaba la actuación de sus jugadores en la cita ante el Betanzos

Redacción

Ferrol

No pudieron empezar mejor las cosas para el Galicia de Mugardos en su nueva etapa en la Preferente Galicia, ya que ganó con gran claridad el encuentro que dirimió en su terreno de juego de A Pedreira ante el Betanzos. Por eso el entrenador del cuadro local, Juan Veiga, se mostró muy satisfecho del rendimiento de su escuadra durante este enfrentamiento y comentó sobre el choque que “la verdad es que se nos puso el partido de cara muy pronto, ya que marcamos en el primer minuto. La posesión estuvo muy equilibrada, pero nosotros tuvimos muchas más ocasiones de gol”.

El preparador mugardés añade que “al descanso nos fuimos con el 2-0 y ello llevó a que ellos se tuvieran que ir hacia arriba en la segunda parte. Eso permitió que dejaran más espacios y eso lo aprovechamos para llegar en muchas ocasiones a su área. Además, estuvimos bastante acertados en el remate”.

El encuentro parecía complicado, ya que el rival cuenta con una buena plantilla. Sobre esto, el técnico manifiesta que “en la pretemporada había hecho muy buenos partidos. Lo que pasa es que nosotros estuvimos intensos, acertados mucho en ataque y cedimos muy pocas oportunidades para que nos anotasen”.

En cuanto a la jornada inicial del campeonato, Juan Veiga reconoce que “lo único que me sorprendió es la derrota por 1-3 del Ribadeo en su terreno de juego. El resto de resultados fueron los previsibles”.

El preparador va más allá cuando comenta que “la categoría es dura, con menos calidad que en Tercera, pero con equipos muy fuertes. El año pasado el Betanzos estuvo arriba y creo que va a luchar por el ascenso, además del Arzúa, del Laracha y del Viveiro, que se reforzaron muy bien y que son los equipos más potentes económicamente. Además, hay que añadir a los equipos que descendieron”.

El domingo por la mañana el cuadro mugardés visitará el campo de Ponte dos Brozos para medirse al Atlético Arteixo, otro de los conjuntos más potentes del grupo. Juan Veiga destaca que “mantuvo el bloque del año pasado y ha reforzado algunas posiciones. Será un partido difícil como todos. Que nadie se crea que por haber ganado 5-0 somos los grandes favoritos”.

Por lo que se refiere a la composición de la plantilla y de posibles llegadas de nuevos futbolistas, el entrenador mugardés reconoce que “las puertas no las cerramos, ya que tenemos veinte jugadores y a uno de ellos, Berto, lo operan en octubre. Solo nos quedaron siete jugadores del año pasado y ha llegado gente muy joven, en muchos casos sin experiencia en la categoría”.

Además, Juan Veiga añade que “hay que tener en cuenta que el Racing este año no nos mandó a ningún jugador, pero estoy contento con el compromiso y la actitud de todo el grupo. Hay un buen vestuario y eso también es importante para que las cosas salgan bien. Sin embargo, si puede llegar algo que nos interese, estamos abiertos”.