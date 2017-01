Juan Martínez a su servicio

Las sanciones que hoy recibirán Maceira y Catalá por las tarjetas que vieron el pasado domingo frente al Racing de Santander le pueden abrir a Juan Martínez la puerta a una titularidad que no disfruta desde el partido ante la Arandina, en la última jornada de la primera vuelta. El futbolista cedeirés, que después de lesionarse en la primera sesión de entrenamiento de 2017 volvió a la actividad hace dos semanas, asegura estar a buen nivel y preparado para jugar frente al Palencia si el técnico Miguel Ángel Tena lo estima oportuno. “A aportar y a llevarnos los tres puntos”, dice.

El mediocentro confía en poner su granito de arena para que el cuadro verde vuelva a una racha de buenos resultados como la que no hace demasiado lo llevó a estar seis jornadas sin caer. “Las rachas son lo de menos, lo importante son las sensaciones. Nos encontramos fuertes y hay que demostrarlo”, dice con vistas a un duelo en el que puede jugar en su posición natural, a pesar de que últimamente lo ha hecho de lateral derecho. “Si el ‘mister’ estima que ahí puedo aportar cosas, yo encantado”, asegura.

Para ello, Juan Martínez asegura encontrarse en buen estado físico a pesar de que los problemas que sufre regularmente en la rodilla derecha no le han dejado tener continuidad. “Es difícil, después de estar disfrutando de minutos, que vengan estas lesiones y te paren unas semana”, recuerda el jugador. El mediocentro reconoce por esa razón que “hay temporadas en las que no tienes continuidad, pero hay que intentar aportar al grupo”.