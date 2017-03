Joselu mantiene la calma

Ya es marzo y Joselu continúa sin estrenar su cuenta goleadora de 2017. El delantero acumula ocho jornadas –todas las que van de la segunda vuelta– sin marcar y por eso su casillero de tantos se mantiene en los doce que logró en el primer tramo del campeonato de la regularidad.



No es, sin embargo, algo que le quite al sueño al “pichichi” racinguista que, preguntado acerca de cuánto tiempo ocupa en pensar acerca de eso, responde con un claro “ninguno”. El delantero, de hecho, recuerda que “esto es un deporte de equipo y lo importante es que el conjunto gane partidos y consiga el objetivo que tiene para la presente temporada”.



El Racing lleva nueve goles en la segunda vuelta –seis en los dos primeros partidos, ante Caudal y Guijuelo–, pero Joselu recuerda que en las últimas jornadas el equipo ferrolano apenas disparó a puerta. “No hemos tenido demasiadas ocasiones y por eso nos está costando marcar”, apunta. De ahí que, aunque admita que “marcar es bueno para la confianza”, recuerda que “lo importante es que el equipo sume los tres puntos de cada domingo, no quién sea el que marque”.



Por eso, de cara al encuentro del domingo contra el Burgos, el delantero racinguista revela que su intención es conseguir una victoria que permita al Racing escalar algunos puestos en la tabla clasificatoria y acercarse a la permanencia. Además, el atacante racinguista explica que jugar en un estadio como El Plantío favorece el estilo de juego de la escuadra verde –“es un campo de dimensiones parecidas al nuestro, en el que se pueda jugar bien y ahí nos sentimos más cómodos”, dice–.



Es lo único que el Racing tiene en mente antes de los dos partidos posteriores que jugará consecutivamente en A Malata.