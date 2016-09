Isabel Gundín avanza a la tercera ronda tras su gran papel en la repesca

Isa Gundín auguraba que cuanto mejores fueran las condiciones del mar en las Azores más partido podría sacarle y lo cierto es que la joven departamental no se equivocó. Las cosas no empezaron bien para ella el fin de semana en su debut en el Campeonato del Mundo junior Vissla Isa. La ferrolana acabó en la última posición de su manga en la que las olas apenas levantaban del mar, lo que no permitió que Isa Gundín pudiese desplegar todas sus capacidades. Con una discretísima puntuación de 4,53, acabó a casi dos puntos de pasar el corte.

Pero si algo caracteriza a la surfista local es su garra y, así, no desaprovechó la segunda oportunidad que le ofreció el torneo. En la primera repesca, Gundín salió al agua dispuesta a no dejar pasar ni una y, con un mar mucho más bravo, cogió dos buenas olas casi al principio del tiempo que resultaron definitivas. Con ellas logró una puntuación de 10,10 puntos, entre las diez mejores de la categoría sub 18 en estas primeras sesiones del Mundial. Atrás quedaron sus compañeras de repesca, que apenas sacaron partido al oleaje, con Mathea Olin segunda (5,07).

Con este resultado Isa Gundín se vuelve a subir al cuadro principal del torneo en la tercera ronda. Será la última antes de entrar de lleno en las semifinales de la prueba. La ferrolana no lo tendrá fácil, pues compartirá manga con una de las deportistas que hasta el momento se ha mostrado más regular, la francesa Juliette Brice, así como con la local Inés Bispo. El cuarteto lo completará Havanna Cabrero, quien ya coincidió con la propia Gundín en el primer día de competición.

La local confía en que, con el mar a su favor, pueda superar esta nueva criba.