Irún y Vincios, primeros rivales de San Xoán y Narón

Irún Leka Enea y Vincios esperan a los que la próxima campaña serán los representantes locales en la categoría de plata nacional de tenis de mesa, División de Honor, el San Xoán Galicia Saludable y el Cidade de Narón.

El conjunto ferrolano debutará en un mes en tierras vascas en el que será su primer duelo en la competición masculina de esta categoría, después del ascenso logrado hace unos meses en tierras granadinas. La formación departamental continúa con los locales Rubén García, Fernando López y Cristóbal Fernández en la plantilla –que ya comenzaron con el trabajo de pretemporada–, tras la marcha del andaluz Mateo Cibantos y del serbio Milos Savic. El club local, que ya confirmó el fichaje del campeón sub 23 nacional Javier Benito, está negociando la llegada de uno o dos jugadores extranjeros –procedentes de la ­Federación Portuguesa y Rumana– con la intención de sellar su permanencia en la categoría, unas incorporaciones que podrían estar ya cerradas esta semana.



naronesas

El Cidade de Narón, que vuelve a formar en la competición de plata nacional, se encuentra asimismo sondeando el mercado antes de su inicio liguero a domicilio ante el Vincios Bade el próximo día 1 de octubre.

Belén Sañudo, Claudia Canay, Helena Martín y Diandra Cobelo compondrán la columna vertebral de un equipo cuya media de edad no llega a los dieciséis años –Sañudo, con 18, es la “veterana–, y que comenzó su trabajo de cara al próximo ejercicio a principios de este mes. Por su parte, Laura Fernández se despide esta campaña de los colores naroneses para regresar al Club do Mar. La entidad de Santa Icía intentó volver a contar con la ucraniana Helina Vakhruseva, si bien la tenista formará en la competición alemana. Así, el club local sigue a la búsqueda de un refuerzo que, durante varios meses, se quede en tierras naronesas para ayudar tanto a este equipo en su camino hacia la permanencia como en el club.