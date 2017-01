El Intasa sueña con revalidar su título

El Intasa San Sadurniño está a las puertas de hacer historia. El cuadro de Ferrolterra tiene esta mañana –12.00 horas– la oportunidad de ser el primer equipo que gana en dos ocasiones de forma consecutiva la Copa Príncipe en los diez años de vida del torneo y tiene opciones de hacerlo, además, de nuevo como local. A los anfitriones solo los separa de su ansiada meta el Sant Pere i Sant Pau, equipo catalán que superó al Universidad de Valladolid con contundencia y que, tal y como se preveía, será un complicado adversario en la lucha por el cetro copero de la Superliga 2.

Una final que hace justicia a lo visto en los dos encuentros disputados ayer pues, si los de Tarragona fueron muy superiores al Universidad de Valladolid, el Intasa San Sadurniño doblegó con relativa facilidad al Leganés en un partido que se resolvió en tres sets. De hecho, solo en el primero el cuadro que dirige Manuel Blanco pasó apuros para, a partir de ahí, demostrar un juego mucho más armado que el de su oponente.

Y eso que los anfitriones se sacudieron los nervios del arranque aplicando a su juego aquellas recetas que los han llevado a dominar su grupo en la competición de liga. Con mucha concentración y leyendo a la perfección los requerimientos del juego en cada momento lograron comandar el primer set. La presión que ejerció con su saque limitaba mucho la creación ofensiva del Leganés y eso se tradujo en una nada despreciable renta de cinco puntos 12-7.

El partido, sin embargo, sufrió a partir de ahí un punto de inflexión pues cierta precipitación hizo que el Intasa, impecable hasta el momento, acumulase varios errores no forzados que hicieron que el marcador se equilibrase. Lo hizo de tal forma que, después de que el Leganés lograse empatar e, incluso, adelantarse (17-18), el partido entró en una dinámica de máxima igualadad que llevó el marcador más allá del empate a 25. “

Llegado a ese punto, y sin que ninguno de los dos conjuntos lograse enlazar dos puntos seguidos, estaba claro que sería un pequeño detalle el que acabaría decantando el set. Un fallo en el saque del Leganés que acabó habilitando al Intasa para ganar ese parcial por un agónico 30-28.

Un resultado que dejó muy “tocado” anímicamente al cuadro visitante y que supuso un toque de atención para los locales que, por si no lo tenían claro ya, comprobaron sobre la pista cuál era el camino a seguir hacia la final y en qué trampas podían caer para alejarse de ellas.

El toque de atención surtió efecto porque, a partir de ahí, apenas volvió a titubear el equipo de Manuel Blanco, que poco a poco fue madurando a su rival. Los locales acertaron en prácticamente todas sus decisiones, con un gran acierto en su saque. Precisamente todo lo contrario a lo que le ocurrió a un lLganés que cometió nada más y nada menos que veinte errores en esa faceta. Veinte puntos fáciles que subieron al casillero de un Intasa San Sadurniño cada vez más convencido que el único enemigo que podría apartarlo del triunfo era él mismo.

Con comodidad, dejando que su adversario cayese presa de sus propios fallos, el Intasa San Sadurniño logró anotarse en segundo set con más claridad (25-18) y dejar prácticamente sentenciado el partido ante un Leganés que buscó con reiteración que el veterano De Mena lo sacase del letargo.

No fue posible porque, viéndose cada vez más cerca de su objetivo, el conjunto anfitrión evitó caer en la más mínima relajación para rematar el partido por la vía rápida. Cinco puntos seguidos en el primer tercio del último set –pasó de 8-7 a 13-7– fueron la puntilla a un partido que el Intasa acabó cerrando con un marcador de 25-16.

Los dos titanes de la Superliga 2 se verán las caras esta mañana en un partido de máximo nivel.