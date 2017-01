El Intasa quiere volver a tocar la Copa

Las cosas han cambiado mucho en el último año. El Intasa San Sadurniño ha pasado de ser el equipo revelación que la pasada campaña asombró a todos por su espectacular rendimiento y su título copero a ejercer una notable supremacía en la primera parte del campeonato de liga. Los de Ferrolterra han vencido, pero también convencido con su juego y ello, además de a liderar la clasificación de su grupo, los ha llevado a erigirse como máximos favoritos para revalidar el título de campeones de la Copa Príncipe que ostentan.

No solo deportivamente los de San Sadurniño se han ganado esta condición, sino que el hecho de ejercer otra vez de anfitriones les aporta un plus de responsabilidad para conseguir algo que, hasta el momento, nadie logró en los diez años de vida del torneo: proclamarse dos veces campeón y hacerlo, además, de forma consecutiva y en casa.

Y es que, de nuevo, San Sadurniño acogerá este fin de semana un espectáculo de primer nivel con la disputa de un campeonato que reunirá a las cuatro escuadras que ocupaban las primeras posiciones de los dos grupos de Superliga 2 al término de la primera vuelta. Lo hará con el respaldo de la Federación Gallega de Voleibol, cuyo presidente, José Luna Bargo, explicó ayer, durante la presentación del evento, que “o alto nivel organizativo do pasado año foi o que fixo que a Federación decidira voltar a organizar a Copa e facelo dando un salto de calidade para que esta sexa a mellor das dez edicións”. Unas mejoras que se centrarán en el plano material con la colocación de una pista de superficie oficial de la Federación Española, marcadores electrónicos o la retransmisión en directo por parte de la TVG.

Un éxito organizativo y deportivo que desde el ente federativo confían en que vaya más allá y cristalice de forma definitiva con el ascenso, a final de esta campaña, del Intasa San Sadurniño a la máxima categoría.