El Intasa quema su último cartucho en Castellón

La incógnita en la fórmula del Intasa San Sadurniño puede todavía resolverse de manera favorable para los de Manel Blanco. Eso sí, el resultado de esta operación no depende ya de lo que haga el Intasa, sino que a la ecuación hay que añadir lo que hagan sus inmediatos predecesores, el Náutico de Boiro y el Sant Pere i Sant Pau.



Sin embargo, no será ninguno de estos el adversario de los de San Sadurniño en la antepenúltima jornada de la liguilla por el ascenso. Y es que los de Blanco se desplazaron en la mañana de ayer hasta Castellón para verse las caras esta tarde –17.00 horas, Ciutat Esportiva– con el que este fin de semana puede convertirse en el primero de los equipos en liza que certifique su pase a la máxima categoría nacional de la disciplina, el UBE L’Illa Grau. Los levantinos tienen prácticamente todas las papeletas para ser uno de los dos ascendidos. Para hacerlo esta tarde tendrían que vencer a los de San Sadurniño por 3-0 o 3-1 y esperar un triunfo de Boiro y Sant Pere i Sant Pau por igual marcador. Si bien, enfrente, el Intasa todavía sigue vivo en la lucha por la segunda posición y el partido de esta tarde en Castellón supone la última ocasión para los capitaneados por Uxío de seguir vislumbrando la luz en esta fase.



Los jugadores del Intasa llevaron a cabo su desplazamiento en la mañana de ayer, y ya por la tarde, afrontaron su primera jornada de entrenamiento. No pudieron desplazarse con el resto de sus compañeros para este importante enfrentamiento ni Marco Zayas ni Boris.