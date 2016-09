“Hicimos ocasiones suficientes para ganar el partido”

En su comparecencia ante los medios de comunicación al finalizar el encuentro ante el Racing de Santander, el entrenador racinguista, Míchel Alonso, señalaba que “pienso que hoy estuvimos mejor en cuanto a identidad del equipo, pero no nos llegó para conseguir una victoria. Creo que el rival no hizo nada extraordinario para ganar”.

Además, entrenador manifiestaba que “con un adversario como el que teníamos enfrente, hicimos ocasiones suficientes para vencer, pero no fuimos capaces de marcarlas y encajamos un gol, que pudimos evitar”.

El preparador iba más allá cuando indicaba que “en esa jugada ya fallamos en el saque de banda, porque lo dejamos sacar solos, y luego en el área no estuvimos nada bien a la hora de sacar el balón y eso nos costó el gol, que les dio los tres puntos”.

Míchel Alonso también destacaba que “no nos queda otra opción que seguir trabajando y esperando que cambien los resultados. Tenemos que seguir corrigiendo cosas y confiando que con el paso de las jornadas el equipo vaya a más”.

El preparador departamental comentaba que “hoy el equipo evolucionó en cuanto a intensidad de juego, pero está claro que necesitamos una victoria para que refuerce nuestro trabajo”.

El técnico ferrolano también decía que “creo que ahora mismo vemos todo muy negro, por los resultados que estamos cosechando. Hay que ser pacientes, porque creo que vamos a acabar siendo un equipo muy competitivo y a luchar por la promoción de ascenso”.

Además, finalizaba diciendo que “no recuerdo ninguna temporada en la que mis equipos empiecen bien”.