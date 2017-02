La Galicia Indoor Cup reúne a los mejores arqueros

Los mejores arqueros de Galicia se reunirán mañana en Arteixo para dirimir la primera edición de la Galicia Indoor Cup, una competición no federada que nace con la premisa de promover la práctica del tiro con arco y, sobre todo, de resultar un incentivo para que los deportistas gallegos de las disciplinas de arco recurvo y compuesto disfruten de un gran evento, al margen del calendario oficial, en el que competir sin ningún tipo de presión.



El pontés Miguel Alvariño y Vicente Veira están detrás de una iniciativa cuya gran final reunirá en esta ocasión a veintiséis arqueros, que son los que han logrado la clasificación para esta final en función de los puntos obtenidos en los “round” clasificatorios de las pruebas disputadas esta temporada en sala.



La comarca estará representada por cinco deportistas en este innovador evento, con Miguel Alvariño como punta de lanza de la delegación en la disciplina olímpica. El de As Pontes parte en la segunda posición del ranking, pues no participó en una de las pruebas consignadas en las bases, superado tan solo por Vicente Veira. Como tercero accede otro integrante del Sílex, Daniel Castro.

También en el cuadro de recurvo, aunque en este caso femenino, figura su hermana Cristina Castro. La delegación local la completan Guillermo Rodríguez, del Arco Ferrol, y Xaquín Mira, del Sílex.

Repartidos en grupos según su ranking previo, los arqueros disputarán una ronda clasificatoria tras la cual se abordarán las eliminatorias directas para determinar el reparto de medallas en todas las categorías.