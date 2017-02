El Gabadi Basket Ferrol logró un triunfo muy importante en sus aspiraciones

Jornada mermada para los equipos locales, que se vieron obligados a aplazar varios de sus partidos por diversos motivos. Entre los que sí jugaron, el Gabadi Basket School Ferrol, que se consolida en la segunda posición tras ganar al Peleteiro en un choque clave para sus aspiraciones. Los departamentales están haciendo méritos para disputar el Campeonato de España.

cadete

Victoria ante un rival directo que vale su peso en oro

Victoria muy importante del Gabadi Basket School Ferrol sobre el Peleteiro (57-70), uno de los equipos que, como los departamentales, están luchando por acceder a los puestos de privilegio. De hecho, ambas formaciones quedan empatadas en la clasificación, aunque los compostelanos con un partido más en su haber. En caso de empate, y puesto que el Gabadi ganó los dos encuentros, los de la ciudad naval saldrían favorecidos. Un gran primer tiempo, que se saldó con un marcador de 22-39 a favor de los visitantes, marcó el discurrir de un compromiso en el que la victoria nunca peligró.

El BBCA Praia do Vilar no pudo con el Peleteiro en la cita femenina. Las ferrolanas perdieron 60-38 un partido en el que la primera parte resultó muy pareja y, de hecho, se fueron al descanso solo dos puntos abajo en el marcador. En el inicio del tercer cuarto, sin embargo, el Peleteiro le endosó un parcial de 17 puntos aprovechando que la mejor jugadora visitante, Paloma, estaba en el banquillo por problemas físicos.

Junior

El Pontumio se impuso al Star Center en el derbi comarcal

El derbi local de la competición junior femenina entre Pontumio Panadería Puente y Star Center Galicia se solventó a favor de las eumesas (58-27) en un partido sin demasiada historia. No fue un fin de semana fácil para las departamentales que, a la jornada siguiente, encajaron otra derrota, en este caso ante el Peleteiro (41-84) en un duelo en el que las compostelanas fueron muy superiores.

A petición del Sigaltec, el duelo que el cuadro de Vilagarcía tenía que disputar ante el Narón fue aplazado hasta el próximo martes.

infantil

Cara y cruz para los locales en duelos muy igualados

Partidos muy igualados los que disputaron tanto el BBCA Praia do Porto como el Academia Cops Basket Ferrol en la competición femenina y masculina y que se resolvieron de forma diametralmente opuesta para ambos. Las chicas del Costa Ártabra superaron al Divino Maestro en un duelo de alternativas constantes y en el que, al final, las ferrolanas fueron más resolutivas (52-56).

Los del Basket School Ferrol, por su parte, comenzaron bien la confrontación y, de hecho, llegaron al descanso con diez puntos de ventaja. Sin embargo, en un nefasto tercer cuarto, como les suele pasar últimamente, vieron cómo su adversario les endosaba un parcial que llevó el partido a una igualdad máxima. Al final, las cosas se decantaron a favor del Seis do Nadal por 46-42.

preinfantil

Primera victoria del Basket Ferrol en la segunda fase

El Vista Óptica Narón Basket School Ferrol sumó a costa del EDO Blanco Amor su primer triunfo de la segunda fase del campeonato. Los departamentales no empezaron bien el encuentro y tuvieron que hacer frente a un marcador adverso que, sin embargo, lograron enjugar cerca del descanso. A falta de cinco minutos fueron capaces de distanciarse en diez puntos pero, cuando todo parecía resuelto, dos triples del Blanco Amor volvieron a meter a los visitantes en el partido. Al final, victoria sufrida por 62-58.

En el duelo por la permanencia, el Narón no pudo ofrecer gran resistencia a un Seis do Nadal que ganó 29-62.

Minibasket

El Praia de Ponzos, a un punto de estrenarse en liga

El gran trabajo que el BBCA Praia de Ponzos masculino está realizando esta campaña estuvo a punto de ver sus frutos en el partido que disputó ante el Viveiro. Los ferrolanos llegaron al último cuarto 19 puntos por detrás en el marcador, pero fueron capaces casi de darle la vuelta. Al final, encajaron una dolorosa y nada merecida derrota por 49-48.

Por su parte, el Star Center 05 perdió a domicilio ante el Arxil (81-30) en el cuadro femenino, en el que el BBCA Praia de Doniños también cayó en casa frente al Vilagarcía (29-79).