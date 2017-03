El Gabadi Basket Ferrol se consolida entre los primeros

El Gabadi Basket School Ferrol se ha convertido a estas alturas en la principal baza del baloncesto de base local en la carrera hacia el Campeonato de España. El cuadro cadete de la entidad departamental superó el pasado fin de semana al colista Artai (63-74) y, con tres victorias seguidas, se afianza en la segunda posición gracias al traspié del Blanco Amor ante el líder Salesianos. Los departamentales aprovecharon la floja defensa de su oponente para escaparse en el marcador. Tras el descanso, su rival intentó recortar distancias, pero sólo lo logró en su arreón final. En cualquier caso, fue insuficiente para inquietar su triunfo.

En la competición cadete femnina el BBCA Praia do Vilar perdió con el Maristas (71-57) y ello lo deja en una delicada situación para salvar la categoría.



junior

Importante triunfo del Narón, que sigue en la lucha

No da por perdida la temporada el Narón, que con su triunfo ante el Rosalía (70-75) se aferra a la primera categoría masculina. Los naroneses lo tienen complicado, pero matemáticamente su salvación aún es posible. En la femenina, el Star Center Galicia perdió de nuevo con el Ensino (96-33), mientras el Pontumio cayó ante el Arxil (57-29), lo que complica su permanencia.



Infantil

El BBCA Praia do Vilar se sitúa en la ruta buena

Las chicas del Praia do Vilar ganaron al Carmelitas (62-54) y ello les permite posicionarse para ocupar las dos primeras posiciones de su grupo, las que dan derecho a seguir un año más en Primera. En la competición masculina, el Academia Cops Basket School Ferrol lo tiene casi imposible después de caer ante un rival directo como el Blanco Amor (60-68).



Preinfantil

Una victoria muy trabajada del Ermida de Chamorro

El Ermida de Chamorro se reencontró con el triunfo después de derrotar al Carmelitas (59-63) en el grupo principal de la competición femenina. En la masculina, el Vista Óptica Narón Basket School Ferrol sumó su segunda derrota consecutiva frente al Tui (83-42), lo que lo relega en la clasificación.



minibasket

Pleno de derrotas para los conjuntos locales

Ninguna de los locales salió airoso. El Praia de Doniños perdió con el Arxil (19-69), el Baloncesto Narón lo hizo en Sntiago (75-47) y el Praia de Ponzos ante el Basquet Coruña (64-13).