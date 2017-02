El Gabadi Basket Ferrol se afianza en la zona alta

Justo cuando se ha rebasado el ecuador de la liga regular en la máxima categoría autonómica cadete masculina, el único representante local en el torneo, el Gabadi Basket School Ferrol logró, con su victoria ante el Blanco Amor, alcanzar la segunda posición de la clasificación y sumarse así a ese grupo de equipos que persiguen al líder, el Bosco. Una única victoria separa a un total de cuatro escuadras, por lo que la segunda vuelta se antoja trepidante y los departamentales se postulan como uno de los candidatos a esos puestos nobles.



CADETE

Dos victorias muy trabajadas para los locales

El Gabadi Basket School Ferrol derrotó al Blanco Amor (57-47), con el que rivalizaba por la segunda posición del campeonato en el cuadro masculino. Los ferrolanos lograron el triunfo en un partido muy igualado, que no se rompió a su favor hasta los últimos cinco minutos. El juego interior fue la principal baza del conjunto ourensano, que vio cómo los departamentales “desgastaron” defensivamente a sus efectivos. Eso permitió su despegue en el “arreón” final.



Victoria también para el Costa Ártabra Praia do Vilar ante el Carmelitas (59-44), que permite a las departamentales alejarse de la zona baja. El equipo anfitrión fue muy superior ante una escuadra que le causó algunos problemas con su defensa en zona. Una situación que fue capaz de superar gracias a su presión a todo campo, que le permitió robar balones y anotar canastas fáciles.



JUNIOR

El Narón complica su futuro en una mala jornada

Mala jornada para los tres equipos junior de Ferrolterra. El conjunto masculino del Narón cayó ante un rival directo en su lucha por salir de los puestos de descenso. Así, los naroneses se vieron superados 63-82 por un Xiria que dominó el partido durante prácticamente los cuarenta minutos. En el femenino, ni el Star Center Galicia ni el Pontumio Panadería Puente pudieron ser competitivos en sus partidos ante La Cibertienda y Peleteiro. El primero cayó en su feudo 38-64, mientras que el segundo lo hizo a domicilio 77-39.



INFANTIL

Tropiezos de los de casa en partidos muy equilibrados

La segunda fase del campeonato está siendo dura para Academia Cops Basket Ferrol y Praia do Porto, que encajaron un nuevo traspié y, otra vez, en partidos que se pudieron decantar a su favor. Los chicos del Basket School cedieron ante el Basquet Coruña (51-58) en un duelo muy parejo en el que las diferencias nunca superaron los cinco puntos hasta el tercer cuarto. Las faltas lastraron a los ferrolanos, que suplieron su inferioridad en altura con un juego muy intenso.



Las chicas del Costa Ártabra cayeron ante el mismo adversario (62-65), un equipo herculino que le hizo mucho daño gracias a su juego interior. Con presión a toda cancha, las locales se mantuvieron en el partido y contaron incluso con un lanzamiento triple para alcanzar la igualada que finalmente no entró.



MINIBASKET

Primer triunfo del Narón en esta nueva etapa del torneo

La primera victoria de la segunda fase llegó para el cuadro masculino del Baloncesto Narón ante el Burela (80-65). El conjunto naronés se impuso en un partido que dominó desde el segundo periodo y en el que apenas pasó apuros. Esta semana se enfrentará al Sologas Basket School Ferrol en el derbi comarcal del grupo Norte. Los ferrolanos aplazaron su partido de la pasada semana ante el Estudiantes. En el grupo de B, el Praia de Ponzos perció ante el Rosalía (3-53).

En la cita femenina, primera victoria de la segunda pase para el Star Center 05, que superó al Pío XII Rosalía.



PREINFANTIL

Segunda fase complicada para los de Ferrolterra

Tampoco está resultando favorable la segunda fase para Vista Óptica y Ermida de Chamorro. El equipo del Basket School perdió (70-52) una contienda marcada por el parcial inicial de 19-0 a favor del Estudiantes. Aunque los ferrolanos mejoraron con una defensa presionante, no pudieron invertir esta situación.



En el cuadro A2, el Baloncesto Narón perdió de uno con el Salesianos Vigo (39-38) en el partido con el que abrían su participación en esta segunda fase, con la permanencia como objetivo. Los naroneses dejaron escapar una renta de siete puntos en los últimos tres minutos y aun así contó con dos últimas posesiones para hacerse con la victoria. Las chicas del Costa Ártabra, por su parte, ganaban al descanso de ocho al potente Allariz. Pero la presión de las ourensanas se le atragantó al equipo ferrolano, que acabó perdiendo 61-46.