Fran Beade ve a Juan Martínez preparado para viajar a Guijuelo

Después de la contundente victoria que consiguió el Racing el pasado domingo ante el Caudal, los jugadores del cuadro verde preparan con gran intensidad el próximo enfrentamiento ante el Guijuelo.

Ayer las inclemencias meteorológicas conllevaron a que los componentes de la plantilla departamental se tuvieran que ejercitar en los campos de fútbol 8, situación que no estaba prevista. Fran Beade comenta que “nuestra idea era no tocar la superficie artificial hasta el partido del domingo y solo el tiempo nos lo impidió, porque nuestra idea es hacerlo en un campo natural”.

Además, el preparador físico del cuadro ferrolano añade que “trabajar en superficies artificiales siempre es perjudicial, salvo que lo hagas todos los días y ya estés acostumbrado. En Guijuelo, lo cambiaron hace unos años y está bastante bien y el bote es más regular que en otros. Lo peor es que es un terreno de juego muy pequeño y que, habitualmente, suele influir mucho el viento y la lluvia, que seguramente nos encontremos el domingo”.

En cuanto a la posibilidades de que Juan Martínez pueda estar en esa confrontación, Fran Beade manifiesta que “ya hizo el trabajo normal con el grupo y sí completa el resto de sesiones, estará en condiciones de poder viajar con el equipo”.

El técnico racinguista no cree que el Racing tenga que cambiar mucho su forma habitual de jugar en tierras salmantinas, porque manifiesta que “no somos tan combinativos como el año pasado. Lo que buscamos es ganar los espacios a la espalda de los rivales y creo que ninguno de los dos equipos estamos cumpliendo lo que se esperaba a principio de temporada, ya que se contaba que estuviéramos en los primeros puestos. Ademas, creo que ellos entre sanciones y lesiones van a estar muy mermados en este partido y tendremos que tratar de aprovecharlo”.

El preparador físico comenta sobre el estado de ánimo del equipo que “después de varios buenos resultados, siempre es bueno y eso influye mucho a la hora de afrontar los encuentros. La cabeza hace mucho tanto en los triunfos como en las derrotas y ahora tenemos que aprovechar la buena racha”.