Fran Beade: “Era una cita de más de tres puntos y no dimos la cara”

Con Ricardo López, aún sancionado, viendo el partido desde una de las cabinas de prensa de Pasarón, fue Fran Beade el encargado de dirigir desde el banquillo al equipo ferrolano y de dar la rueda de prensa posterior al partido. En ella, aun reconociendo que “para nosotros, incluso más que para el Pontevedra, eran más que tres puntos”, el segundo entrenador racinguista admitió que “no hemos dado la cara, sobre todo en una primera parte en la que parecía que un equipo se estaba jugando la vida y otro estaba un poco expectante. No sé si por miedo, porque el escenario o la situación nos superaba...”, explicó Beade.

El preparador físico del cuadro verde justificaba el dominio del Pontevedra en la primera parte en que “estuvo mejor posicionado, mejor colocado, ganó todos los duelos de uno para uno, todos los rechaces, era capaz de salir combinando, de llegar a nuestra área... Y nosotros no fuimos capaces de conseguir eso”. De ahí que, a la pregunta de si el Racing había regalado la primera parte del encuentro de ayer en Pasarón, Fran Beade reconociese en su respuesta que “un poco sí”.



Cambios

Con 2-0 en el marcador, Ricardo López ordenó tres cambios que Fran Beade consideró como “más que justificados”. Porque, a su juicio, al llegar al descanso todo estaba condicionado. “Pero no solo por el resultado, sino por la imagen que vimos del Racing en la primera parte, así que lo que intentas es hacer una revolución”, explicó. De hecho, Beade apuntó que “los tres jugadores que han entrado han hecho un buen partido, han sido protagonistas... En la segunda parte se veía al equipo de otra manera, pero ese tercer gol, nada más empezar la segunda parte, nos ha hecho mucho daño”.

Con este resultado y en la situación clasificatoria en la que se encuentra el Racing –penúltimo, a cinco puntos de distancia de la plaza que obliga a ganar una eliminatoria para mantenerse en la categoría y a ocho de las que lo aseguran directamente–, el segundo entrenador del equipo ferrolano explicó que “al racinguismo no hay otro mensaje que mandarle que el de la esperanza”. Pero sobre todo quiso dejar claro que “desde el vestuario, los jugadores y el cuerpo técnico vamos a intentar dar el máximo, porque es nuestra obligación y la única manera que hay de escapar de esta situación”.