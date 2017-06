A Fervenza luchará esta mañana por el título nacional

El Comarcal A Fervenza luchará esta mañana por conseguir el título del campeonato de España de la Confederación Nacional de Fútbol Sala después de dominar con claridad los dos enfrentamientos de su fase de grupos.

Ayer por la tarde, la formación naronesa se medía a la escuadra valenciana del Villafranca y no tenía ninguna complicación para conseguir una contundente victoria por un marcador de 11-1.

El partido se situó muy de cara para las pupilas de Manolo Picos, porque cuando no se había cumplido el primer minuto logró ponerse por delante en el marcador con un tanto de Raquel.

Sin casi tiempo para la reacción de su contrincante, el equipo gallego incrementó su renta con un remate de Laurita, que terminó en el fondo de la red.

Ese segundo tanto de las naronesas provocó que el técnico valenciano decidiese colocar sobre la cancha una portera-jugadora, táctica que no le dio buen resultado, porque Natalia robó un balón y, a portería vacía, anotó al tercera diana de su escuadra, lo que encarrilaba todavía más la confrontación.

A pesar de que el Villafranca marcó para situar el 3-1, eso no inquietó a las jugadoras naronesas, que, en la siguiente jugada volvieron a incrementar su renta, con un gol de Natalia.

Otros dos tantos de Carol y uno de Diana provocaron que al descanso se llegase con el partido prácticamente resuelto, ya que el electrónico reflejaba un marcador de 7-1.

En la segunda mitad, el dominio de las pupilas de Manolo Picos siguió siendo total, sin que sus rivales las inquietaran lo más mínimo, lo que provocó que los goles se fueran sucediendo. Primero con uno en propia meta y, posteriormente, con uno más de Natalia y dos de Andrea, para cerrar el resultado definitivo en 11-1.

De esa forma, el Comarcal A Fervenza luchará esta mañana, a partir de las 11.30 horas, por el título nacional para redondear una gran temporada con el triplete.

Estreno con una cómoda victoria ante una formación de Castilla León

El conjunto naronés comenzó el viernes su participación en el nacional de Elche con un triunfo ante el Café Bar Manoli, de Castilla León, en un choque que estuvo marcador por las altas temperaturas en el pabellón Esperanza Lag, que acusó principalmente su rival, ya que solo disponía de seis jugadoras.

El equipo de Manolo Picos se adelantó en el marcador, a los tres minutos, con un tanto de Carol y, posteriormente, Cris aumentó su renta.

El cuadro castellano recortó la desventaja pero, a falta de diecisiete segundos para el descanso, Carol puso el 3-1.

Nada más reanudarse el juego, Peque colocó el 4-1 y su adversario se puso con un 4-2, que tampoco inquietaba mucho a las futbolistas gallegas.

Yu y Natalia ampliaron la diferencia para la escuadra naronesa y su contrincante anotó el definitivo 6-3, que daba los primeros puntos de la competición al equipo de Manolo Picos, que fue muy superior a su rival. l