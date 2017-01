Ferrolterra repite con tres traineras en la Liga Gallega

Tres traineras de Ferrolterra competirán este verano en la Liga Gallega de la disciplina, tal y como se confirmó desde la di–rección de la competición una vez concluido el proceso de inscripción. La comarca mantiene el mismo número de botes en liza que el año pasado, aunque con sustanciales modificaciones en lo que a los protagonistas se refiere.

La principal y más satisfactoria, sin duda, la ausencia del Club de Remo Ares, después de que la entidad consiguiese el ascenso a la ACT, la máxima categoría nacional. Pero no es, sin embargo, la única buena noticia para la comarca, que “recupera” a “La Bestarruza”, la trainera del Club do Mar de Mugardos que, tras un paréntesis de un año, retoma la actividad con ilusión y ánimo renovado.

Buena noticia también el estreno del Cedeira, que competirá por primera vez en la liga autonómica con una tripulación veterana pero dispuesta a hacerse un nombre en el campeonato. Para los cedeireses este ha sido un punto de inflexión, un paso adelante en la historia del club. Junto con ellos, repetirá el Club de Remo A Cabana, plenamente consolidado en esta competición autonómica. La nota negativa, sin duda, el adiós del Club de Remo Narón que, tras un efímero paso de una temporada, dice adiós momentáneamente a la Liga Gallega al carecer de remeros suficientes.

De todos ellos será, precisamente, el club ferrolano el único que compita en la categoría A, en la que lucha por el título, tras el ascenso que logró el pasado ejercicio. El Club do Mar y Cedeira lo harán, por su parte, en la B.

Pero, al margen de los representantes locales, lo que se confirmará en la temporada de traineras es la buena salud con la que la disciplina cuenta en Galicia. No en vano, desde que se creó el torneo, la de 2017 será la edición que cuente con un mayor número de inscritos, un total de 19, que se repartirán en las dos categorías. En la principal remarán doce botes, lo que permite confeccionar tres tandas de cuatro traineras cada una; mientras que la segunda aglutinará a siete escuadras.

La competición arrancará a finales de junio y se prolongará durante todo el verano, con un intenso programa de regatas que obligará a “doblar” casi todos los fines de semana, sobre todo en la primera categoría. n