La fe acerca al Star Center a su objetivo

El Star Center-Uni Ferrol sigue dando pasos para que una temporada fantástica termine siendo de ensueño. La victoria que ayer sumó en la cancha de un rival directo para finalizar la liga regular entre los seis primeros, el Al-Qázeres, supone la undécima en un campeonato en el que ya ha logrado matemáticamente su primer objetivo, la salvación. Ahora su idea es colarse en los play-off por el título, tarea para la que se presenta a falta de cinco jornadas con dos triunfos de renta sobre sus principales perseguidores. Y todo por un éxito basado en la fe que lo distingue, que le hizo seguir en la lucha a pesar de estar buena parte del encuentro por detrás en el marcador.



En un juego que transcurrió a toda velocidad, el Al-Qázeres no tardó en advertir que su poderío interior –Dacic y Forster fueron sus referentes– iba a ser su principal argumento a la hora de atacar, mientras que el Star Center-Uni Ferrol mostraba una mayor variedad de opciones. Pero, a pesar de que el cuadro extremeño fue el que cobró las primeras rentas, su rival no le perdió la cara al encuentro y, con un arreón final tras la entrada de Patri Cabrera, y su tino en el lanzamiento exterior –entre los triples que marcó estuvo el número 100 en su trayectoria como jugadora del club ferrolano–, igualó el marcador antes del final del primer cuarto.

La fluidez que había tenido el juego durante el período inicial se tornó en imprecisión en el segundo.



Especialmente por parte del equipo visitante, que acumuló en los primeros minutos pérdidas y errores en el pase y el tiro para permitir que su rival protagonizase ya una tentativa sería de despegarse en el marcador (30-21, min. 25). Fue el momento que hizo reaccionar al equipo ferrolano que, de ahí hasta llegar el descanso, redujo distancias.



recuperación

El partido, tras el descanso, volvió a ser un toma y daca del que el primer beneficiado fue el cuadro extremeño, que volvió a tomar una distancia cercana a los diez puntos que lo ponían en disposición de “romper” el choque. Pero el Star Center-Uni Ferrol, de nuevo, volvió a sacar su espíritu luchador para ir recortando distancias poco a poco e irse al final del tercer cuarto con el marcador empatado, lo que dejaba todo por resolver para el definitivo.



En él, tras unos instantes de alternativas en el electrónico, fue de nuevo el Al-Qázeres el primero en despegarse de su rival. Faltaban poco más de cuatro minutos para el final del choque y ahí de nuevo apareció Patri Cabrera para, a base de triples, volver a reducir distancias, conseguir el empate y hasta poner a las suyas por delante en el marcador. Fue esa la manera en la que se entró en la parte final del choque, una fase que el equipo ferrolano controló mucho mejor. Así, a pesar de que no estuvo del todo acertado a la hora de anotar sus tiros libres, la precipitación del adversario le hizo las cosas más fáciles y terminó dándole una victoria que lo acerca más a clasificarse para unos play-off por el título que redondearían una temporada que está siendo de ensueño.