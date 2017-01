La falta de efectividad lleva al Somozas a perder

No cabe duda de que el Somozas está a un nivel muy superior al que dio durante buena parte de la primera vuelta del campeonato liguero. Sin embargo eso no le llegó para conseguir al menos un punto frente al líder de la categoría, que hizo gala de su mayor calidad para llevarse los tres. De todas maneras, el cuadro verdiblanco confirmó que se encuentra en la línea correcta para terminar luchando por seguir otra temporada en la categoría.

Ayer, al poco de que el Somozas estuviese a punto de ponerse por delante en el marcador a través de un remate de Dani Pedrosa en el corazón del área que se fue alto, la Cultural Leonesa confirmó que esta temporada está en racha. Aún en los diez primeros minutos de partido, lo que parecía una acción inofensiva –una falta en mediocampo– encontró la picardía de Yeray a través de un saque que sorprendió al portero debutante Lecertua, algo adelantado, para poner por delante a los suyos a pesar de que estos todavía no habían contraído ningún mérito para ello.

La desventaja en el marcador pareció encorajinar al Somozas, que tuvo controlado a un adversario superior en calidad y, además, lo sorprendió varias veces con sus llegadas. Así, un disparo de Medina, otro de Arkatz, uno nuevo de Dani Pedrosa y una opción a balón parado que el defensa visitante Zuiverloon tuvo que despejar en la línea de gol fueron el reflejo de un dominio que, sin embargo, no llegó a concretarse antes de llegar al descanso.

puntual

Sin grandes diferencias en el decorado del partido en la segunda parte, al Somozas le faltó algo de mordiente para buscar el empate. Sin embargo, igual que en el primer acto, fue tener el cuadro local su mejor ocasión –un disparo de Arkaitz en posición franca en el interior del área que se fue a las manos del portero visitante– para que inmediatamente el cuadro visitante volviese a marcar a través de una vaselina desde la frontal del área que volvió a sorprender la adelanta posición de un Lecertua que apenas había tenido trabajo hasta entonces.

La complicada situación obligó al Somozas a tomar, a través de los cambios, riesgos en busca de recuperar posibilidades de puntuar. Y eso se tradujo en espacios que, sin embargo, el cuadro visitante no fue capaz de materializar en goles. Por su parte, el cuadro verdiblanco no dejó de intentarlo, aunque sus opciones tuvieron cada vez menos fuerza hasta que el encuentro terminó con derrota del Somozas en su terreno de juego, una más, pero con el recuerdo de haber puesto en problemas a un líder que se impuso por su mayor calidad.