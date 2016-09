España cumplió el trámite y pasó como primera de grupo

Después de su brillante victoria ante la vigente campeona del Mundo, Australia, España tenía que cumplir el trámite en su partido ante Holanda, con el que cerraba la primera fase de su concurso en los Juegos Paralímpicos. El cuadro que dirige José María Artacho y del que forma parte el naronés David Mouriz debía ganar y hacerlo por una amplia diferencia para asegurarse la primera posición y no se movió ni un ápice de ese guion.

El jugador de Ferrolterra comandó, precisamente, al cuadro español en el arranque de un partido en el que “la roja” dejó patente que no quería sorpresas. Así, entre él –anotó 10 puntos– y Alejandro Zarzuela –12– se encargaron de anotar 22 de los 24 puntos con los que España cerró el primer cuarto. El doble que su oponente, lo que le permitió tomar una primera ventaja que allanó el camino.



Sentencia

Al descanso, la renta del cuadro nacional había subido hasta los 26 puntos (47-21), dejando el partido casi sentenciado pero, sobre todo, exhibiendo la solvencia defensiva que tan buen rendimiento le ha dado en lo que va de torneo. A partir de ahí, y ya en la segunda parte, el seleccionador optó por repartir minutos entre todos los jugadores del banquillo para dar descanso a aquellos que, como Mouriz, habían acumulado más tiempo en cancha durante los cinco partidos de la primera fase.

Holanda se llevó la victoria parcial en esos dos últimos cuartos pero en ningún momento peligró el triunfo español.

El combinado nacional accede a la siguiente fase como primero de grupo, tras perder solo un partido ante Turquía, con el que acabó empatada la liguilla aunque con mejor “basketaverage”. Esto propició un enfrentamiento, a priori, más asequible en los cuartos de final, en los que España se verá las caras con Alemania, cuarto clasificado del grupo B con dos victorias y tres derrotas. Pero, además, en el supuesto de seguir avanzando rondas, España garantizó que no se vería las caras con el gran favorito para el oro, Estados Unidos, hasta una hipotética final.

Para alcanzarla restan todavía dos encuentros. El primero esta misma tarde, a las 16.45 horas.