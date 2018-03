Un par de victorias y un empate en las tres últimas jornadas confirman que el Racing se encuentra en un buen momento. Pero, a pesar de estos resultados, el equipo ferrolano continúa en la penúltima posición del grupo 1, aunque ahora a solo dos puntos de la plaza que obliga a ganar una eliminatoria para mantenerse en la categoría y a tres de las que la aseguran directamente. Así que, como explica el técnico racinguista, Ricardo López, “es el momento de pasar al siguiente nivel”, algo que describe diciendo que “cada vez queda menos y es el momento de jugarse el todo por el todo”.



Al tramo decisivo del campeonato –tan solo restan nueve jornadas– llega el Racing en un buen estado de ánimo. Y, como explica el entrenador racinguista, “cuanto más liberado estés y mejor te vayan las cosas vas a rendir más”. El preparador destaca, además, que “estamos unidos, estamos comprometidos... y ahora es el momento de no parar, de seguir”. Así que el cuadro verde encara el encuentro frente al Celta B como “una nueva oportunidad de seguir sumando. Y fuera de casa estamos más cerca de lograr la victoria”.



Virtudes

Esa fortaleza mental será una de las armas con las que el Racing se presente a un partido en el que el entrenador del cuadro verde piensa que su adversario “estará pensando en que todavía se puede enganchar a los puestos de arriba –se encuentra, a nueve jornadas para el final, a otros tantos puntos de distancia–”. Para ello intentará apostar por un estilo que el preparador madrileño describe diciendo que “al Celta B le gusta jugar, porque tiene jugadores de mucha calidad. Por eso, va a haber que correr mucho, que luchar mucho, si queremos sumar algún punto”.

A todo eso se añaden los problemas físicos que tiene la plantilla racinguista, algo a lo que Ricardo López no le da demasiado valor. “En este sentido no estoy preocupado, porque salta quien salga está demostrando que está a un gran nivel, porque quien salga lo hace igual o mejor que el que estaba”, apunta. Así que, con la baja segura de Aitor Arregi y las dudas de Víctor Vázquez, Gonzalo García, Álvaro Rey –que acaban de salir de varias lesiones– y Armental –que no se pudo ejercitar con normalidad a lo largo de la semana, el cuadro verde está convencido de rayar a un buen nivel en el partido que se disputará en el campo de Barreiro. “El equipo ha cogido empaque”, dice.